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18 декабря Национальная оперетта Украины отпразднует свое 85-летие фееричным гала-концертом

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Национальная оперетта Украины в 2019 году отмечает свой восемьдесят пятый День рождения и приглашает всех киевлян и гостей столицы присоединиться к грандиозному празднованию!

18 декабря Национальная оперетта Украины отпразднует свое 85-летие фееричным гала-концертом
18 декабря Национальная оперетта Украины отпразднует свое 85-летие фееричным гала-концертом
18 декабря Национальная оперетта Украины отпразднует свое 85-летие фееричным гала-концертом

Театр подготовил особую шоу-программу, которая поразит даже самых искушенных театралов и любителей музыки.

Зрителей в этот вечер ждут лучшие оригинальные номера и композиции из самых известных в мире оперетт, опер, а также мюзиклов. Прозвучат произведения таких всемирно известных композиторов, как Иоганна Штраус, Имре Кальман, Франц Легар, Жак Оффенбах, Гаэтано Доницетти, Вольфганг-Амадей Моцарт, Джузеппе Верди, Эндрю Ллойд Уэббер, Джон Гарольд Кандера, Коул Портера и др.

18 декабря Национальная оперетта Украины отпразднует свое 85-летие фееричным гала-концертом
18 декабря Национальная оперетта Украины отпразднует свое 85-летие фееричным гала-концертом
18 декабря Национальная оперетта Украины отпразднует свое 85-летие фееричным гала-концертом

Яркие и оригинальные номера представят ведущие вокалисты театра, артисты хора, балета и оркестра.

По случаю 85-летия Театра солисты готовят для своих поклонников произведения, которые еще не звучали со сцены Национальной оперетты.

В свой юбилей Национальная оперетта Украины, как всегда, будет удивлять, поражать и вдохновлять своего Зрителя!

18 декабря Национальная оперетта Украины отпразднует свое 85-летие фееричным гала-концертом
18 декабря Национальная оперетта Украины отпразднует свое 85-летие фееричным гала-концертом
18 декабря Национальная оперетта Украины отпразднует свое 85-летие фееричным гала-концертом
18 декабря Национальная оперетта Украины отпразднует свое 85-летие фееричным гала-концертом

Когда: 18 декабря, среда

Где: Национальная оперетта Украины (г.Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. Метро "Олимпийская")

Для бронирования: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90

Он-лайн билеты ТУТ:

18 декабря Национальная оперетта Украины отпразднует свое 85-летие фееричным гала-концертом

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