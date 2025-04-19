Звезду фильма 'Дьявол носит Prada' Энн Хэтэуэй заподозрили в пластических операциях

Американская актриса Энн Хэтэуэй стала одной из самых обсуждаемых звезд, посетивших модный показ бренда Ralph Lauren. Звезда культового фильма "Дьявол носит Prada" привлекла внимание общественности не только своим стильным луком, но и изменениями во внешности, поэтому спровоцировала слухи о возможных пластических операциях.

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Как сообщает Page Six, пользователи сети заметили, что на лице знаменитости не было ни одного недостатка, поэтому предположили, что она могла воспользоваться услугами пластического хирурга. Даже когда 42-летняя лауреатка премии "Оскар" рассмеялась, на ее лбу не появилось ни одной морщинки.

В сети распространилось немало комментариев, где юзеры отметили: если Энн Хэтэуэй сделала пластику, то обратилась к настоящим профессионалам, ведь выглядит довольно естественно.

"Пластические хирурги становятся все лучше".

"Она богата и может позволить себе лучшие операции и ботокс. Никто не остается таким молодым в 42 года".

"Могу сказать, что она удачно потратила деньги (на услуги пластического хирурга. – Ред.)

"Какие бы процедуры ни делала Энн Хэтэуэй со своим лицом, она выглядит потрясающе".

Однако нашлись и поклонники актрисы, которые предположили, что отсутствие морщин на ее лице связано с прической и макияжем. Звезда совершила высокий хвост, из-за чего мог возникнуть эффект лифтинга.

"Если она что-то сделала, хорошо. Но не стоит недооценивать силу подтяжки лица с помощью гладкого хвоста".

"Цех хвост кажется невероятно тугим".

Стоит отметить, что Энн Хэтэуэй всегда опровергала любые слухи о пластических операциях.

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