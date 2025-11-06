Звезда супергеройских фильмов посетит Россию, несмотря на войну в Украине: для чего ей это

Несмотря на то, что в Украине до сих пор продолжается кровавая война, которую начала Россия, голливудская актриса и звезда серии фильмов о Людях Икс Фамке Янссен решила посетить страну-агрессора. 61-летняя артистка появится на мероприятии, посвященном поп-культуре, "Comic Con Игромир" в Москве.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте фестиваля. Сейчас сама артистка или же ее представители никак не комментируют предстоящую поездку в РФ.

Отмечается, что "Comic Con Игромир" продлится с 12 по 14 декабря, и в каждый из этих дней Фамке Янссен будет выступать на сцене. Актриса встретится со своими российскими фанатами, раздаст автографы и сделает фотографии.

Что известно о Фамке Янссен

Актриса родилась 5 ноября 1964 года в городе Амстелвен, Нидерланды. Сначала она начала развиваться в сфере моделинга, ради чего переехала в США. Фамке Янссен работала на дом моды Saint Laurent, а параллельно изучала актерское искусство в Колумбийском университете.

Артистка дебютировала в индустрии кино в 1990-х годах, когда ее пригласили сняться в телевизионных сериалах "Звездный путь: Следующее поколение" и "Мелроуз-Плейс". Узнаваемости Фамке Янссен смогла достичь, сыграв Ксению Онатопп в фильме "Золотой глаз". Среди самых успешных проектов в карьере актрисы является кинофраншиза "Люди Икс", где она сыграла мутанта Джин Грей.

