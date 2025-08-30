Звезда 'Поймать Кайдаша' Григорий Бакланов оказался в больнице и показал фото под капельницей: в каком состоянии сейчас актер

У украинского актера и звезды сериала "Поймать Кайдаша" Григория Бакланова возникли проблемы со здоровьем. Он поделился фотографией из больничной палаты, где лежит под капельницей.

Артист решил не рассекречивать свой диагноз, однако обратился к подписчикам с призывом регулярно проверять состояние своего здоровья. Кадр с катетером в руке он обнародовал в своих Instagram-stories.

"И такое бывает. Берегите себя. А именно – вовремя делайте обследование", – написал актер.

Похоже, что фотография не на шутку переполошила поклонников Григория Бакланова, поэтому они начали активно интересоваться его самочувствием. Звезда "Поймать Кайдаша" отметил, что сейчас с ним все хорошо и поблагодарил подписчиков за теплые слова.

"Спасибо за поддержку. Простите, что напугал. Все хорошо. Наши врачи действительно лучшие, и за день уже смог выписаться. Запланированные события не отменяются и не переносятся. Мы все сможем", – подчеркнул знаменитость.

