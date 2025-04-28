Звезда 'Гарри Поттера' во второй раз стал папой и рассекретил символическое имя дочери. Фото

Семья британского актера Руперта Гринта, который сыграл Рона Уизли в серии фантастических фильмов о Гарри Поттере, стала больше еще на одного человека. Любимая женщина знаменитости Джорджия Грум родила ему вторую дочь.

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Радостной новостью он поделился на личной странице в Instagram. 36-летняя звезда обнародовал первое фото новорожденной и отметил, что они с избранницей назвали наследницу Голди Джи Гринт.

"Тайно рожденный ребенок раскрыт. Представляем Голди Джи Гринт. Малыш 10/10 (пока что)", – написал актер.

Интересно, что звездная пара выбрала для дочери символическое имя британского происхождения. Голди переводится как "золото", поэтому именно так называют девочек с рыжими или очень светлыми волосами. Руперт Гринт известен зрителям своими яркими прядями, поэтому не удивительно, что родители предпочли это имя.

Напомним, что звезда "Гарри Поттера" находится в отношениях с Джорджией Грум, которая, кстати, также является актрисой, с 2011 года. Впервые пара стала родителями в 2020 году. Тогда возлюбленная Руперта Гринта родила ему дочь, которую назвали Венздей.

10 ноября 2020 года знаменитость создала персональный аккаунт в Instagram, чтобы поделиться первой фотографией с новорожденной. Однако тогда он не просто вызвал волну положительных эмоций у пользователей сети, а побил мировой рекорд на платформе. За кратчайший промежуток времени, а именно четыре часа и одну минуту после регистрации страницы, Руперт Гринт набрал миллион подписчиков.

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