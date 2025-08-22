Звезда '1+1' Лидия Таран ошеломила историей, как во взрослом возрасте случайно нашла старшую сестру: родители никогда о ней не рассказывали

Украинская телеведущая Лидия Таран рассказала впечатляющую историю о том, как случайно раскрыла тайну своей семьи. Во взрослом возрасте журналистка узнала, что имеет старшую сестру, которая родилась в предыдущем браке ее отца.

По словам звезды "1+1", папа никогда не вспоминал о прошлых отношениях, потому что эта тема была табуированной в те времена, поэтому когда к ней подошла незнакомая женщина в спортивном клубе и рассказала об их родственных связях, была действительно удивлена. Об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко.

"Я увидела у отца между книгами фотографию какой-то девочки, которая была похожа на меня. В то же время я понимала, что это не я, потому что свои фотографии из садика достала: здесь лисичка, а я была белочкой, то есть это близкие персонажи, но разные. Как-то оно промелькнуло, я даже спрашивала у мамы, она там что-то отмахнулась. Прошло много лет, я работала на "5 канале" и рядом в спортивном клубе ходила на йогу. И один раз после йоги меня догоняет какая-то небольшая приятная женщина и говорит: "Лида, я тебя знаю". Ну поскольку меня показывали по телевизору, то конечно, что многие меня знают. Она говорит: "Я Мария. Я ваша сестра", – вспомнила ведущая.

Они занимались в одном спортивные зале на протяжении нескольких лет, однако Мария решилась подойти к Лидии Таран после того, как увидела ее фото с дочкой Василиной на обложке глянца. Для журналистки такая встреча стала настоящим удивлением, однако сестры довольно быстро нашли общий язык и начали общаться.

"Мы до сих пор поддерживаем отношения. Оказалось, что у нас общие хобби, мы начали вместе ездить на лыжи", – рассказала звезда "1+1".

