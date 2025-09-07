'Золотой' год для нашей документалистики': режиссер Мстислав Чернов признался, как смог во второй раз стать представителем Украины на 'Оскаре'

Украинский режиссер, журналист и лауреат "Оскара 2025" Мстислав Чернов снова получил шанс привлечь внимание мирового киносообщества к теме войны в Украине. Его новая документальная лента "2000 метров до Андреевки" стала официальным представителем Украины на нынешней премии Американской киноакадемии после победы на престижном фестивале Docaviv. Для Чернова это уже второй выход на международную награду после резонансного успеха "20 дней в Мариуполе".

В интервью "Суспільному" режиссер признался, что момент объявления решения совпал с тяжелым днем для страны: "Мы все проснулись той ночью из-за мощного обстрела Киева, поехали снимать последствия. И именно в этот день пришла новость, что будем представлять Украину. Есть чувство тревоги и одновременно честь снова быть голосом украинцев".

Ответственность и колоссальная подготовка

Чернов отмечает, что участие в премии – это не только престиж, но и длительная работа большой команды. "Даже просто вести фильм в короткий список этой премии – это титаническая работа большого количества людей. Это подготовка коммуникации, постоянные встречи, показы на больших и маленьких экранах, постоянное общение с публикой, с академиками, с критиками. Постоянные поездки. И ты знаешь, что каждое слово, которое ты сейчас скажешь, имеет вес, его записывают и потом оно может к тебе вернуться. Поэтому все имеет значение", – отметил режиссер.

Две категории и большая аудитория

Лента "2000 метров" соревнуется сразу в двух номинациях:

"Лучший полнометражный документальный фильм" – квалификацию команда получила благодаря победе на престижном фестивале Docaviv;

– квалификацию команда получила благодаря победе на престижном фестивале "Лучший иностранный полнометражный фильм" – категория, где решение принимают около десяти тысяч академиков, что обеспечивает значительно более широкий охват зрителей.

"Это означает, что наш фильм увидит гораздо больше людей, и у него будет более широкая аудитория", – объяснил Чернов.

Год, который войдет в историю

Режиссер отметил, что нынешний сезон для украинского документального кино уникальный. "Этот год – трагический и одновременно "золотой" для украинской документалистики. Вышло много лент, именно документальных, они были на международных фестивалях, их видели, их слышали. Некоторым кажется, что их много, но с исторической перспективы, когда мы будем оглядываться назад на этот год, нам не будет так казаться. Мы увидим, что их было достаточно, чтобы держать Украину в поле зрения. Любой из этих фильмов был бы достойным представлением Украины. Все они крутые", – подчеркнул художник.

Голос Украины на мировой арене

По словам Чернова, мир должен слышать и видеть, что происходит в Украине: "Многие политики за рубежом называют наши земли "территориями", а это что-то абстрактное. Мы должны показывать, что это наш дом, наша земля, за которую ежедневно гибнут люди. И если фильм станет одним из инструментов, который донесет правду, – значит, мы сделали правильное дело".

