'Если война будет до конца жизни?' Оскароносный режиссер Мстислав Чернов обнадежил прогнозом военных, которые служат 'на нуле'

Оскароносный украинский режиссер и журналист Мстислав Чернов, автор нашумевшей ленты "20 дней в Мариуполе", презентовал широкой аудитории новый документальный фильм "2000 метров до Андреевки". Премьера состоялась 28 августа, и во время обсуждения ленты на телевидении он поделился ответами военных на больной вопрос: "А если эта война будет до конца жизни?"

В программе "Сніданок з 1+1" журналистка Неля Шовкопляс спросила режиссера, как реагировали бойцы на передовой, услышав эту фразу. По словам Чернова, ответы были полны уверенности в победе и восстановлении страны.

"Говорят: конечно, нет (не будет до конца жизни. – Ред.). Мы победим, мы все отстроим, и все будет хорошо. И это мне дает сил", – рассказал документалист.

Режиссер также поделился символической деталью со съемок: в лесополосе, которая в течение многих месяцев буквально стиралась артиллерией, в начале посадки уже начали отрастать новые деревья. Для него это стало знаком того, что даже после разрушений жизнь всегда возвращается.

"Россияне могут разрушить города, они могут разрушить села. Но они не могут разрушить символы, свободы, надежды. И камера делает из события символ. Она помогает оставить флаг в истории, и он становится символом. Но для меня этот фильм, он тоже как флаг для этих военных, погибших во время операции, или погибших после. Для меня это важно нести для них", – отметил Чернов.

Чернов отметил, что почувствовал личную потребность быть рядом с солдатами "на нуле", ведь иначе трудно говорить об их эмоциях и опыте.

"Особенно во время поездки за границу на представление фильма международной аудитории, когда меня спрашивают: "А что чувствуют украинские военные?", – как я могу за них говорить, если я не был рядом с ними? Но, конечно, мой опыт, это маленькая часть от того, в чем живут они каждый день", – подытожил он.

"2000 метров до Андреевки" – украинский документальный фильм, срежиссированный Мстиславом Черновым. В январе 2025 года лента вошла в основную конкурсную программу "Мировая документалистика" американского кинофестиваля Сандэнс, где Чернов получил награду за лучшую режиссерскую работу.

Мировые кинокритики высоко оценили фильм. В украинский прокат "2000 метров до Андреевки" вышел 28 августа 2025 года.

Фильм охватывает события украинского контрнаступления на Бахмутском направлении в сентябре 2023 года. Мстислав Чернов и фотограф Александр Бабенко отправляются вместе со взводом бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады, которые должны преодолеть заминированную лесополосу, чтобы деоккупировать село Андреевка. Село почти полностью разрушено, а путь к нему превратился в кровавое испытание. Камера фиксирует жизнь военных в блиндажах и тяжелые бои за стратегически важный плацдарм.

Работу над лентой Чернов начал в период проката своей "оскароносной" картины "20 дней в Мариуполе". Он стремился зафиксировать войну инновационными средствами, максимально погружая зрителя в события.

Постпродакшн длился полтора года. За это время многие военные, зафиксированные в кадре, погибли. Из четырех солдат, чьи нашлемные камеры снимали боевые действия, живым остался только один.

"Я действительно хотел, чтобы эти цифры – потери, километры, мили, сухая статистика, названия на картах – имели значение. Вот почему этот фильм существует", – подчеркивал Чернов.

Ранее OBOZ.UA писал, что на переговорах Зеленского с Трампом заметили украинского режиссера Мстислава Чернова. Он получил эксклюзивный доступ к проведению съемки в Овальном кабинете. Вероятно, кадры со встречи появятся в кинокартине режиссера, которая будет посвящена мирным переговорам для завершения войны в Украине.

