Женя Кот и Наталья Татаринцева заговорили об усыновлении ребенка и новой беременности через 5 месяцев после рождения дочери

Хореограф Евгений Кот и его жена-гимнастка Наталья Татаринцева поделились планами на будущее. Супруги, которые воспитывают дочь Лелю, родившуюся в июле 2024 года, задумываются о втором ребенке.

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Кроме того, пара не возражает – возможно, возьмут ребенка из детского дома. Об этом звезды рассказали в разговоре с журналистом Славой Деминым. Несмотря на тяжелый процесс и восстановление после родов, молодая мама с уверенностью планирует во второй раз рожать в будущем.

"Ну, мы не можем сказать, что мы планируем взять ребенка, но мы общались о том, что возможно для того, чтобы была большая семья... И мы подумаем о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Мы не знаем, будет ли это, например, второй ребенок, или это будет третий ребенок", – отметил Евгений Кот. Хореограф добавил, что они с женой будут учитывать ситуацию и отважатся на пополнение, когда будут на это готовы.

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