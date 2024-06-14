От воспитательницы до бронзового призера Евровидения. Как изменилась alyona alyona и какой популярный стереотип разрушила певица

В этом году о певице alyona alyona узнали чуть ли не все украинцы благодаря завоеванной бронзе на песенном конкурсе "Евровидение 2024", где в дуэте с Jerry Heil она исполнила хит Teresa & Maria. Однако немногие знают, что ее карьере уже более 8 лет, и хотя артистка отказалась от прежней профессии воспитательницы в детском саду, она активно развивает музыкальное творчество.

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Настоящее имя alyona alyona – Алена Савраненко. Родилась девушка в небольшом городке Капитановка Кировоградской области, а уже с семьей переехала в пгт Барышовка на Киевщине, где и начала работать воспитательницей. OBOZ.UA расскажет, чем особенно творчество 33-летней alyona alyona и как она смогла дойти до безумной узнаваемости.

"Итак, писать рэп я начала в 12 лет. В 15 встретила на Киевщине единомышленников, создала девичью группу, писала всем тексты, но так к чему-то серьезному это не привело. Да и записывать треки на студии смогла только в 18, когда поступила в вуз и познакомилась там с ребятами, у которых был микрофон-палочка и умение накапливать звук", – рассказала alyona alyona.

Первой записанной песней был трек "Жіночий удар по стереотипам". Как отмечает артистка, это было проявление протеста против унижения девушек в соцсетях.

Известно, что в первый раз alyona alyona заинтересовалась хип-хопом в начале 2000-х годов, когда ей было 10-15 лет. Именно в то время были распространены субкультуры, а принадлежность к ним считалась крутизной. Тогда alyona alyona определила, что имеет любовь к оверсайз-стилю в одежде и в музыке.

"Еще было много детей, которые вязали на головы банданы, покупали на 3-4 размера большую баскетбольную одежду, на которой обязательно должна быть написана фамилия и номер игрока, покупали джинсы, которые назывались трубы, которые были всегда вдвое длиннее, чем твой рост, носили широкую обувь для катания на скейте и обязательно вешали на шее металлические украшения. Это были любители хип-хопа. Я выбрала их. Это помогало мне найти свою стаю, своих людей по общим интересам", – вспоминала артистка свои юношеские годы.

Впервые песни Алены Савраненко можно было услышать еще в 2016 году, но в то время никто не догадывался, что тогдашняя реперка Алена Al.Kaida (в дуэте с Катей Джетнет) получит безумную популярность после 2018 года. Дебютным альбомом был "Плюс на мінус дає плюс".

"Я работала тогда в садике, но никому не говорила о своем творчестве. Откладывала деньги из заработной платы на студию, половину средств дал мне папа. Хоть он и не понимал мою музыку, но верил в меня как в человека и видел мое увлечение. Биты я брала бесплатные из интернета или покупала. Часть альбома вообще написала в городе Херсон", – рассказала рэп-звезда.

Уже впоследствии девушка решила сменить сценическое имя alyona alyona и начать все сначала. Под новым никнеймом украинцы узнали о Савраненко в октябре 2018 года, когда на YouTube вышел трек "Рибки" с ярким летним клипом. После этой рэп-песни с артисткой начал работать известный продюсер Иван Клименко, который, к слову, ездил с ней на Евровидение 2024 года.

С развитием музыкальной карьеры, пока из каждого утюга звучал российский "шлак", общество начало возлагать на нее надежду на возрождение украинского женского рэпа. Хит "Голова", а впоследствии и "Пушка", принесли исполнительнице большую популярность и о ней стали чаще говорить в сети.

Весной 2019 года рэп-звезда выпустила дебютный альбом "Пушка", в который вошли как новые треки, так и те, которые она написала во время работы воспитательницей в детском саду. Уже с тех пор к alyona alyona начало приходить признание благодаря "истинному" рэпу, который ломал стереотипы и установки.

Осенью 2020 года на пике славы артистка стала соучредителем музыкального лейбла ENKO, в который входят Kalush, Kalush orchestra, Skofka и Kozak Siromaha. Ну и, конечно, сама alyona alyona.

Но в феврале 2022 года с началом полномасштабного вторжения РФ ей пришлось переосмыслить творчество. Появилось больше коллабораций с артистами, а тематикой песен стало поднятие боевого духа украинцев и углубление в самые отдаленные уголки души. В то время артистка начала записывать хиты из Jerry Heil, с которой впоследствии поедет на Евровидение 2024 года.

Их дуэт победил на Нацотборе Евровидения 2024 года с песней Teresa & Maria. Что украинцы, что еврофаны-инострацы не прогнозировали им безумные результаты (хотя около месяца букмекеры предсказывали им победу). Однако артистки не только смогли попасть в финал, но и занять 3-е место и завоевать бронзу для Украины. Благодаря участию в песенном конкурсе когда-то обычную воспитательницу в детском саду сейчас только в Spotify слушает более 2,9 млн человек в месяц.

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