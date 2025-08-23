24-летняя Анна Тринчер приобрела люксовый автомобиль своей мечты. Видео

Украинская певица Анна Тринчер поделилась, что смогла воплотить в реальность свою давнюю мечту. 24-летняя исполнительница самостоятельно приобрела элитный автомобиль марки BMW.

О покупке знаменитость сообщила на личной странице в Instagram. Она обнародовала видео с новенькой машиной и отметила, что сделала себе такой дорогостоящий подарок на день рождения, которое праздновала 3 августа.

"Я помню, как мечтала о первой машине. Ждала, представляла этот момент. И это настоящее чудо – когда осуществляются твои мечты. Сейчас, после долгого пути трансформаций, переосмыслений и возрождения, я могу уверенно сказать: подарки от других никогда не сравнятся с тем, что ты даришь себе сам. Я купила машину. Именно ту, которую хотела. Эта машина – моя награда за то, что когда-то я выбрала свой путь и не сошла с него, как бы ни было трудно", – написала артистка.

Как отметила Анна Тринчер, хотя она и смогла достичь желаемой цели, не планирует останавливаться. Впереди артистку ждет много работы и новый этап в жизни.

Порадовались за исполнительницу и ее поклонники. Под постом появилось много комментариев, где юзеры поздравили Тринчер с покупкой:

"Эта богиня может все! Горжусь тобой, звездочка".

"Вау, вот теперь сразу видно, что машина тебя шикарно дополняет".

"В 24 года. Сама. Ну ты гордость, Аня!"

"Молодчинка".

