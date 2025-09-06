Модная империя Джорджо Армани: кому достанется многомиллиардное состояние легендарного дизайнера, у которого не было жен и детей

4 сентября оборвалась жизнь итальянского дизайнера и основателя одного из самых известных домов моды в мире – Джорджо Армани. Большую часть своей жизни кутюрье посвятил развитию бренда Giorgio Armani, а о судьбе компании после своей смерти позаботился много лет назад. Модельер никогда не связывал себя узами брака и не имел детей, однако к руководству бизнесом привлекал своих родных.

Как сообщает Daily Mail, еще в 2016-м Джорджо Армани заявлял, что его преемниками станут "самые близкие люди", а именно семья и сотрудники. Они могут унаследовать состояние кутюрье, которое оценивается в 12,1 миллиарда долларов.

Среди наиболее вероятных преемников легенды моды есть его сестра Розанна, племянники Сильвани, Роберти и Андреа, а также партнер и доверенное лицо Лео Дел'Орко. Они сделали важные вклады в развитие компании, и сейчас занимают руководящие должности. Часть состояния Джорджо Армани перейдет в фонд, который он основал в 2016-м для защиты независимости и ценности бренда.

Как отмечает National Herald, кутюрье разработал устав Giorgio Armani, который запрещает размещение акций на бирже или слияние компании с другими в течение не менее пяти лет после его смерти. Среди основных задач наследников дома моды является сохранение его престижа и независимости.

Стоит отметить, что в 2024-м годовой доход Джорджо Армани оценили в 2,7 миллиарда долларов. Кроме модного бренда, средства дизайнеру приносили рестораны, шоколадный бизнес и сеть отелей.

