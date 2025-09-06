Очередь поклонников и трогательные речи: в Милане прощаются с легендарным кутюрье Джорджо Армани

В субботу, 6 сентября, в итальянском городе Милан проходит торжественная церемония прощания с легендарным дизайнером Джорджо Армани. Отдать дань уважения кутюрье, сердце которого остановилось 4 сентября, пришли сотни поклонников, а также VIP-персоны, которые знали его лично.

Траурное мероприятие организовано в помещении Armani Theater, сообщает Associated Press. Там модельер регулярно устраивал показы своих новых коллекций одежды.

В большой комнате разместили закрытый гроб с Джорджо Армани, который украсил букет белых роз. С двух сторон стояли представители итальянской жандармерии в парадных нарядах. Пол помещения покрыли большим количеством свечей, а на фоне тихо играла музыка итальянского композитора Лодовико Эйнауди.

На стену вывели фотографию с улыбающимся дизайнером, которую дополнили надписью: "Я надеюсь оставить после себя след преданности, уважения и искренней заботы о людях и реальности. Именно с этого все и начинается".

Мэр Милана Джузеппе Сала одним из первых произнес речь на церемонии прощания с кутюрье. Политический деятель выразил искренние соболезнования давнему партнеру Джорджо Армани Лео Дель'Орко и отметил: "Он был человеком с необычайной элегантностью. Милан полон следов Армани. Его невозможно забыть".

Провести кутюрье в последний путь пришла и его коллега, модельер Донателла Версаче. Она принесла к гробу Армани букет белых цветов.

Проститься с основателем дома моды Giorgio Armani пришло много его поклонников. Через два часа после начала церемонии образовалась огромная очередь, что растянулась на целый квартал.

Одна из фанаток Джорджо Армани потратила два часа на дорогу, чтобы отдать дань уважения дизайнеру. Она надела куртку от Armani, которую приобрела много лет назад, и заметила: "Ты надеваешь ее и выглядишь идеально. Она всегда актуальна".

Публичное прощание с Джорджо Армани продлится до воскресенья. Затем состоятся частные похороны кутюрье, детали которых держат в секрете.

