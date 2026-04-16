Застольные песни, которые знает каждый украинец: впечатляющие истории любимых хитов в 'Угадай мелодию'

Застольные песни в Украине переживают настоящее возрождение. То, что еще недавно казалось пережитком прошлого, сегодня становится символом национальной идентичности. Команда шоу "Угадай мелодию" на SWEET.TV исследовала происхождение самых любимых хитов, которые поет за столом вся страна. И истории этих песен поражают не меньше, чем их мелодии.

"Ой в вишневом саду" – песня невест

Эта лирическая песня была известна украинцам еще во времена Ивана Мазепы. Она рассказывает о любви и весне, которая приходит в природу и в жизнь.

Самое интересное – историческая традиция, которая сохранилась до сих пор. Эту песню поет невеста в день свадьбы, когда подружки провожают ее в замужнюю жизнь. Садик в песне олицетворяет рай и грех из-за любви. Мелодия звучит на всех праздниках – от Рождества до семейных застолий, и имеет многочисленные современные аранжировки

"Ты же меня подманула" – от "триндички" до хита века

Впервые ее записали около 150 лет назад на Полтавщине. Тогда она принадлежала к "триндичкам" – шуточным молодежным песням, которые пела молодежь на вечеринках. Сюжет прост: девушка каждый день недели назначает юноше свидания, а сама на них не приходит.

Сегодня ее выполняют на любых гулянках – свадьбах, днях рождениях, семейных посиделках или соседских вечеринках, особенно когда хотят развеселить компанию или спеть вместе.

"Ой, чей то конь стоит" – романтика ухаживаний под луной

Песня происходит из Харьковщины или даже Донбасса. Ее исполняли на вечерницах и гулянках во время Зеленых праздников и Петровки – традиционного времени для ухаживаний.

Символика песни глубокая: конь у ворот – знак того, что парень приехал свататься или на свидание, а повторяющийся припев "сподобалась мені тая дівчинонька" передает искренность чувств. Сегодня ее исполняют на свадьбах, днях рождениях и семейных посиделках, особенно на природе, когда хотят добавить романтики и юмора. Идеальна для дуэта во время тостов за любовь!

"Несе Галя воду" – она работает, он флиртует

Кажется, нет украинца, который не пел бы эту песню хоть раз в жизни. Ее перепевали Ирина Федишин, Кристина Соловий и даже "Вопли Видоплясова"!

Она отражает типичную бытовую сцену: девушка идет за водой к колодцу или реке, а парень использует это как повод поухаживать. Барвинок в песне — это мощный символ верности и девичьей чистоты в украинской культуре. Исторически ее пели на толоках, вечерницах и во время полевых работ, чтобы развлечься. Сегодня ее исполняют на свадьбах как застольный хит для развлечения гостей, особенно в начале вечера для разогрева компании.

"Ой там на горе" – верность сильнее смерти

Эта песня была записана только в 90-х, а до того передавался из поколения в поколение сотни лет. Символика песни чрезвычайно глубока: голуби – это древний символ любви и верности в украинской культуре. Охотник, расстрелявший самца, символизирует судьбу или смерть, а тоска самки – верность даже после смерти.

Исторически ее пели на семейных посиделках, свадьбах или траурных приемах, когда хотели выразить тоску по близким или любви. Сегодня ее часто выполняют на застольях в конце вечера с тостами за верность.

"Ой, смерека" – песня, которая стала народной при жизни автора

На самом деле ее написал учитель музыки из Львовщины — Любомир Яким для местного народного ансамбля. А через несколько лет ее объявили самым популярным шлягером века. А в 2020 году ее спели люди из 20 стран на пяти континентах!

Ее исполняют на свадьбах, днях рождениях, семейных посиделках или корпоративных гулянках, когда хотят создать романтическую атмосферу или поднять настроение танцами. Часто поют хором под тосты за любовь или Карпаты, особенно в западных регионах или на Рождество.

"Гуцулка Ксеня" – загадочное танго, покорившее Украину

До сих пор остается загадкой, кто же является автором этого украинского танго, ставшего одним из самых известных в XX веке. Ярослав Барнич – композитор и дирижер, или учитель музыки Роман Савицкий? Песня создана в 1930-х годах в Коломые или на Ивано-Франковщине.

Основная версия приписывает авторство Ярославу Барничу, вдохновленному его ученицей Ксенией Клиновской из Небылова – красивой гуцулкой. Альтернативная версия – Роман Савицкий написал ее для племянницы из Шешор, которая на гулянке попросила "чтобы вся Гуцульщина пела".

Ее исполняют на свадьбах, гуцульских гулянках, семейных праздниках или уроджинах как танцевальный хит для поднятия настроения, особенно в Карпатах и на Западе Украины.

