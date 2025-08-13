Заставляли слушать 'Я русский' и учить русские стихи: освобожденный из плена воин шокировал, как оккупанты мучают украинцев своей культурой

Морской пехотинец из Херсонщины Валентин Полянский, который пережил три года российского плена, рассказал, как оккупанты издеваются над украинцами. Кроме физических пыток, они заставляют наших защитников слушать свои патриотические песни, учить гимн и стихи.

По словам воина, в одной из колоний им позволяли немного посмотреть телевизор, однако и там показывали пропагандистские сюжеты, в которых подкрепляли популярные нарративы, мол Украина сама разрушает свои города. Об этом Полянский рассказал в своем TikTok.

"В первом месте, где меня удерживали, был интересный распорядок дня. Сначала играла музыка, типа "Священная война", "День победы" и надо было подпевать. Потом утром ты проснулся – слушаешь российский гимн. Далее начали заставлять его петь", – поделился защитник.

Как вспомнил Валентин Полянский, в "плейлист" другой колонии входил трек пропагандиста Shaman "Я русский". Там украинцев заставляли изучать российские стихи, например "Простите нас, родные россияне" или "Помолимся за русского солдата". Кроме того, наши воины должны были знать, сколько букв и слов в гимне РФ.

В одном из мест, где удерживали украинцев, громко играло и несколько украинских песен. Однако, как отметил защитник, треки не помогали почувствовать себя лучше, ведь использовались, чтобы заглушить крики воинов.

Валентин Полянский родился в селе Правдиное, что в Белозерской громаде. Он учился в профессиональном училище сервиса и дизайна, а о военной службе впервые задумался в 2021 году. Тогда защитник подписал контракт с 36-й отдельной бригадой морской пехоты. В декабре того же года состоялась ротация Полянского в Мариуполь.

После начала большой войны, а именно 11 апреля 2022-го, воин с побратимами попытались выйти из города, однако ничего не получилось. Им пришлось сдаться в плен. Там россияне издевались над украинцами, более того, говорили, что Украина о них забыла. 18 апреля 2025 года Полянский был освобожден из плена. Он вернулся к любимой и маленькой дочери.

