Заслуженный артист Украины приобрел собственное бомбоубежище и рассказал, как оно выглядит

Юморист и звезда программы "Джентльмен-шоу" Олег Филимонов поделился, что серьезно позаботился о безопасности семьи в условиях большой войны, поэтому приобрел собственное бомбоубежище. Во дворе дома заслуженного артиста Украины установили укрытие, что имеет вид большого бетонного куба.

Как отметил знаменитость, на такое решение повлияли постоянные российские обстрелы Одессы, где он проживает, а также острая реакция на воздушные атаки его жены. Об этом юморист рассказал в интервью Славе Демину.

"Несколько дней назад попал под обстрел. Это такая тревога. Я купил себе бомбоубежище, поставил дома. Это такой куб бетонный. Он стоит возле забора во дворе. Жена моя очень пугается этих обстрелов и бежит туда. Это рядом с домом, где-то 10 секунд – и ты там. Я не так пугаюсь, но она заставляет меня туда идти. И я иду", – отметил артист.

Кроме того, Олег Филимонов откровенно признался, что боится смерти. Юморист считает, что еще далеко не все сделал в своей жизни, и имеет много планов на будущее.

"Мне надо посмотреть, как мои внучки замуж выйдут, еще спектакли сыграть, еще что-то написать. Умереть я успею", – добавил знаменитость.

