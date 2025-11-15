Зрители не сдержали слез: певица родом из Украины исполнила легендарный 'Щедрик' в Нидерландах и рассказала о настоящем происхождении песни. Видео

Певица украинского происхождения Анна Рекер исполнила легендарную песню композитора Николая Леонтовича "Щедрик" под аккомпанемент оркестра, которым руководил известный нидерландский дирижер Андре Рие. Своим талантливым выступлением артистка не только вызвала незабываемые эмоции у всех присутствующих на концерте, который состоялся в Нидерландах, но и выполнила важную миссию – сообщила на международной арене, что эта колядка происходит именно из Украины.

Видео дня

Об этом стало известно из записи музыкального шоу, которую дирижер обнародовал на своем YouTube-канале. Перед началом выступления Андре Рие откровенно признался: всегда считал "Щедрик" американской рождественской песней, пока не узнал настоящую историю произведения от Анны Рекер.

"В моем хоре есть девушка из Украины. Она подошла ко мне и сказала: "На самом деле, это украинская рождественская песня. Андре, пожалуйста, позвольте мне спеть ее для людей в моей стране, потому что они проживают очень сложные времена". И я сразу же ответил: "Да", – поделился дирижер.

После этих слов на сцену под громкие аплодисменты вышла Анна Рекер. Она впечатляюще исполнила композицию "Щедрик" на украинском языке и смогла коснуться сердец всех присутствующих на мероприятии. На видео можно увидеть, что некоторые из людей даже не смогли сдержать слез.

Выступление Анны Рекер не оставило равнодушными и пользователей сети. Под публикацией Андре Рие появилось куча комментариев с комплиментами певице из Украины:

"Анна, вы невероятная. Спасибо Андре за возможность это увидеть. У меня аж глаза помокрели. Я военный из Украины, и моя большая мечта после победы попасть на ваш концерт. А сейчас после этого еще больше желания и вдохновения появилось".

"Это очень трогательно, до слез. Спасибо за прекрасное исполнение! Спасибо маэстро за вашу работу!"

"Когда я впервые узнала, что эта прекрасная песня происходит из Украины, начала молиться за эту страну каждый раз, когда слышала ее в рождественский период. Я была в восторге, когда увидела это видео, и сразу же пошла слушать. Прекрасно! У меня есть несколько друзей из Украины, которые так же прекрасны, и мне грустно из-за того, что они сейчас переживают в своей прекрасной стране".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что трио из разных уголков Украины развернуло все кресла на "Голосе Германии" и поразило жюри своей историей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!