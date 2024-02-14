'Я тебе лгала': Клавдия Петровна заинтриговала новым видео, а в сеть выложили еще одно доказательство, что она – не Маша Кондратенко

Загадочная украинская певица, скрывающая свою личность, Клавдия Петровна выпустила новый трек под названием "Я тобі брехала". На фоне недавних слухов о том, что певицей может быть звезда сериала "Школа" и исполнительницы песни "Ванька-встанька" Маша Кондратенко, хитмейкер оставила интригующую подпись к релизу.

Соответствующее видео, на обложке которого уже традиционно появился загадочный профиль в шляпе, было размещено на YouTube-канале Клавдии Петровны. В сети тем временем продолжают собирать доказательства того, что исполнительница хитов "Імператори", "Знайди мене" и других – это не кто иная, как молодая и пока малоизвестная вокалистка Соломия Опрышко, но никак не Маша Кондратенко.

Так, под новым треком "Я тобі брехала" Клавдия Петровна оставила загадочное обращение к своим фанатам: "Кто я? Возможно Клавдия Кондратенко, возможно Мария Петровна или Клавдия Остаповна – следите за новостями. Любите, не изменяйте своим чувствам и цените моменты!"

Блогер Богдан Беспалов тем временем упорно опровергает слухи о том, что Клавдия Петровна и Маша Кондратенко – один человек. Именно он первым заявил, что за фигурой таинственной певицы в шляпе скрывается 18-летняя Соломия Опрышко.

В своем свежем выпуске блогер прокомментировал: "Клавдия Петровна – это юная и талантливая Соломия Опрышко. Для Маши Кондратенко это был отличный хайп. Это был отличный инфопривод, который залетел везде и всюду. Многие поклонники повелись даже... Вы должны понимать, что за Клавдией Петровной стоит несколько лейблов "Небо мьюзик" В коллаборации у нас лейбл Pomitni... Хоть и лейбл Pomitni говорит о том, что они занимаются исключительно дистрибьюцией музыки Клавдии – я не верю, я более чем убежден, что это проект Ирины Горовой. Поэтому здесь вы будете видеть многоходовки, креативные идеи, совершенно неожиданный пиар... Я не могу понять этой интриги, легенды ходят постоянно вокруг Клавдии Петровны. Проще было бы сделать как с певицей Sia – надеть парик, большую шляпу и пусть выходит выступает"

Кроме того, в сети стало вирусным архивное видео Соломии Опрышко за 2021 год. На нем она, а также популярный ныне исполнитель OSTY играют влюбленную пару. Как известно, сейчас у Клавдии Петровны и OSTY есть общий трек под названием "Хто ти".

Как писал OBOZ.UA, новость о том, что таинственной хитмейкеркой Klavdia Petrivna может быть Маша Кондратенко взбудоражила сеть и дала толчок волне мемов. В основном слушатели не поверили в этот пиар-ход.

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