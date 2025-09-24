'Я против охоты на ведьм'. Звезда группы 'Аква Вита' объяснил свои скандальные слова о русском языке

Музыкант и участник культовых украинских проектов "Территория А" и "Аква Вита" Игорь Балан прокомментировал свои высказывания относительно языкового вопроса в Украине, который в последние годы остро стоит в обществе. По словам артиста, слова о русском языке исказили его позицию, создав впечатление, что он якобы поддерживает "русский мир".

Видео дня

В комментарии OBOZ.UA Балан пояснил, что не является сторонником русского языка и культуры, однако не призывает к преследованию людей, которые в прошлом говорили или пели на русском. Он подчеркнул, что важно оценивать не прошлые действия артистов, а их позицию и деятельность сегодня, в контексте войны, которую Россия начала против Украины.

"Да, я против охоты на ведьм, не бросаю камни в тех, кто когда-то пел на русском, потому что важно то, что и как они поют и поступают именно сейчас. Я не понимаю, чем провинились Чайковский, Булгаков, Гоголь и Чехов, почему мы должны отдать их москалям? Не со всем согласен, но, как каждый вменяемый украинец, я имею четкую позицию, она неизменна с 2014 года: Россия – империя-агрессор, которая аннексировала наш Крым и начала самую страшную войну современности!" – заявил музыкант.

Артист подчеркнул, что в своем интервью для OBOZ.UA не призывал к сохранению русской культуры в Украине. Он отметил, что позиция двуязычия могла бы помочь избежать войны, однако сейчас это уже неактуально.

"Относительно государственного языка у меня четкая позиция – только украинский! И это нужно было внедрять еще с детского сада 30 лет назад! Относительно функционирования русского языка, я высказал мнение (это гипотеза) – если бы еще тогда его ввели, как второй (не государственный), возможно бы войны не было. Сейчас это уже неактуально, ведь сожжены все мосты! Очень много погибших, в том числе мой племянник, поэтому теперь это неуместно. Россия, сама того не ожидая, создала настоящее украинское государство!" – добавил Игорь Балан.

Ранее OBOZ.UA писал, что солист легендарной "Аква Виты" раскрыл подробности своего участия в "Х-Факторе". Как объяснил артист, его выступление специально сделали плохим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!