'Я переобуваюсь, вы не против?' Сеть разорвала пародия на Арестовича и Собчак

Украинский комик и звезда "Квартала 95" Юрий Великий сделал впечатляющую пародию на интервью бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, которое он дал российской пропагандистке и крестнице диктатора Владимира Путина – Ксении Собчак. Юморист не только прекрасно воспроизвел их мимику и манеру поведения, но и высмеял наиболее громкие и порой абсурдные заявления.

Видео дня

Ироничный ролик он обнародовал на личном YouTube-канале. Юмористическая работа произвела прекрасное впечатление на зрителей, ведь меньше чем за сутки после публикации набрала более 47 тысяч лайков.

"Мастер по "переобуванию" Алексей Арестович дал большое интервью Ксении Собчак, из которого выяснилось, что он еще и имперец. Я посмотрел это интервью за вас и сделал свою короткую версию в этой новой пародии. Приятного просмотра!", – написал комик.

В начале ролика Юрий Великий в образе Ксении Собчак довольно оригинально представил Арестовича: "Сегодня я нахожусь в Лондоне, в русском ресторане, с человеком, который за последние полтора года тоже вдруг стал русским. Это летчик, разведчик, психолог, военный эксперт, тренер личностного роста. Другими словами, обычный болтун Алексей Висерович".

Далее "ведущая" поблагодарила гостя за то, что поделился с ней зонтом во время прогулки, однако иронично попросила в следующий раз держать предмет и над ее головой, ведь она промокла. В реальном интервью действительно можно увидеть, что в большинстве случаев Арестович защищал от дождя только себя.

Довольно удачно Юрий Великий высмеял желание блогера стать президентом Украины. Разговор о политических амбициях Арестовича начался с фразы "Собчак": "Хочу вам задать один вопрос, ради которого вы мне заплатили, то есть уговорили на это интервью. Насколько я знаю, вы хотите стать президентом Украины". В ответ на это гость интервью выдал: "Это не я хочу стать президентом Украины. Это Украина мечтает, чтобы именно я стал ее президентом".

Не обошел вниманием юморист и заявления Арестовича о том, что он считает себя "имперцем". Юрий Великий вспомнил о "33 боевых выходах" блогера, однако в саркастическом формате. В видео юморист в образе экс-советника Офиса президента сказал: "Да у меня 33 боевые выс*ра за линию Facebook".

Кроме того, рассказывая о политических амбициях, "Алексей Арестович" заговорил и о своем будущем взаимодействии с российским диктатором: "Я для Путина буду лучшим вариантом. Буду делать все, что он говорит, буду говорить все, что он говорит. Я даже буду кашлять с ним в унисон. Когда я приеду в Москву, и Путин согласится со мной встретиться, мы с ним первым делом проведем совместный молебен за Киву и Пригожина. Думаю, они будут рады нас видеть и здесь, и там".

Однако главной фишкой пародии стало то, что во время интервью Юрий Великий в образе Арестовича много раз произнес фразу: "Я переобуваюсь, вы не против?". Юморист делал это буквально, ведь менял обувь, но понятно, что таким образом он хотел показать частую смену позиции блогера.

Ролик Юрия Великого вызвал настоящий фурор в сети. Под публикацией пользователи оставили много комментариев, где признавались, что получили кучу положительных эмоций:

"Одна из лучших пародий! Браво!"

"Ну как же вам точно удается копировать речь, манеру поведения и все остальное! Потрясающий актер".

"Я давно так не хохотал!"

"Какая классная пародия голоса Арестовича! Просто супер, не ожидала".

"Переобувание Арестовича в эфире – очередная гениальная находка!"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезда "Квартала 95" сделал очередную пародию на туристку из России и разорвал сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!