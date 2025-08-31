Слава Соломка жестко прошелся по Демину и назвал известного ведущего 'дном'

Украинский телеведущий Слава Соломка резко высказался в адрес своего коллеги Славы Демина. Он обвинил его в непрофессионализме и унижении собеседников во время интервью, заявив, что подобная манера поведения является неприемлемой.

Свое возмущение Соломка озвучил в разговоре с Мирославой Мандзюк. Журналист вспомнил конкретные случаи, когда Демин пытался спровоцировать гостей на откровенные ответы об их личной жизни.

В частности, в разговоре с Дмитрием Волкановым тот прямо намекал на его вероятную бисексуальность и спрашивал об отношениях с Андреем Данилко. Подобная ситуация, по словам Соломко, повторилась и с Владимиром Борисенко, которого тоже пытались вывести на тему сексуальной ориентации.

"Это дно. Это просто дно – пытаться выциганить у человека признание, если он сам этого не говорит. Это называется принудительный аутинг (каминг-аут – признание в сексуальной ориентации. – Ред.). Ты принуждаешь человека, если он тебе это не рассказывает. Это дно", – подчеркнул Соломка.

Он подчеркнул, что такие вопросы выглядят оскорбительно и ставят собеседника в унизительное положение. По его словам, во время интервью с Волкановым было видно, что артист чувствовал себя крайне неудобно, однако сохранил сдержанность и не позволил себе резкой реакции.

Соломка также акцентировал, что вопросы сексуальной ориентации не должны быть предметом публичных домыслов или давления.

"В любви нет пола, нет возраста, нет цвета кожи, нет ориентации. Все! – отметил он. – Это точно не вопрос принудительных ответов, а вопрос внутреннего желания человека".

Телеведущий добавил, что любые подобные вопросы можно сравнить с вторжением в самую интимную сферу жизни. "Какое тогда дело? Это публично пытаться продемонстрировать, что ты что-то слышал. Я бы ответил на подобный вопрос так: "Слава, а я слышал, что ты был с мужчинами. Поэтому если спрашиваешь, сперва о себе расскажи". Я бы так ответил. Это все равно, если я тебя спрошу: "Что ты со своим мужчиной любишь в сексе? Какие позы?" Это этический вопрос. Моему лучшему другу Алексею Суханову сколько раз подобный вопрос задавали! Он просто отвечает: "Мне нравятся красивые люди, независимо от пола". Но такое спрашивать неприлично", – объяснил он.

Соломка считает, что настоящее интервью должно строиться на уважении к собеседнику, а не на попытках сенсационно "выбить" информацию. Именно поэтому он призвал коллег воздерживаться от подобных методов и не превращать разговоры с гостями в шоу ради громких заголовков.

