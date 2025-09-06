'Советую вам похудеть': жена Владимира Остапчука рассказала о ссоре с мастером в салоне красоты и нарвалась на критику

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука – Екатерина – рассказала, что во время визита в один из салонов красоты между ней и мастером возник небольшой конфликт. Журналистка довольно резко отреагировала на рекомендации парикмахера по уходу за волосами, которых она не просила.

Как поделилась избранница шоумена, она пришла в салон красоты просто помыть голову, однако ушла с процедуры с ощущением, будто ее унизили. Об этом журналистка рассказала в посте в соцсети Threads, которую продублировала и в Instagram.

"Пришла просто помыть голову в салон. Сначала мастер сказала, что у меня сухие волосы. Я промолчала. Потом говорит: "Вам еще желательно подстричь концы". Я: "Я спрашивала у вас совет?". Она: "Ну я же мастер". Я: "А я диетолог и советую вам похудеть. Вам ок?". Пришла помыть голову, а чувствую, будто обоср*ли", – пересказала историю Екатерина Остапчук.

Резкий ответ жены Владимира Остапчука на советы мастера вызвал довольно бурное обсуждение в сети. Многие юзеры отметили, что журналистка вела себя очень токсично, а вот работница салона имела полное право предоставить профессиональные рекомендации.

"Думаю уже все поняли, что у вас волосы в хорошем состоянии, судя по вашим ответам. Но почему это должно означать, что мастер не может давать советы? Что-то хорошее можно сделать еще лучше, что вам и предложили. Это тоже часть ее работы и способ завязать контакт с клиентом. Но вы вели себя пренебрежительно".

"Вы токсик, неприятно было это читать".

"Если вы придете на чистку зубов и у вас кариес, то стоматолог должен не говорить вам?".

"Вы пришли к парикмахеру. Она не пришла к диетологу".

"После такого токсичного диалога я бы, на месте мастера, добавила вас в "черный список" и больше не обслуживала".

