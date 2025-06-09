'Я лесбиянка': украинская модель совершила каминг-аут и показала свою красавицу-девушку. Фото пары

В июне, когда в мире традиционно отмечают месяц прайда, украинская модель Маргарита Верховцева открыто заявила о своей сексуальной ориентации. В эмоциональном посте на личной странице в Instagram она сообщила, что является лесбиянкой, и впервые публично показала свою девушку – Еву.

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Этот каминг-аут стал не только личным жестом, но и публичным примером поддержки равенства, принятия и любви. "Привет. Я Маргарита, и я лесбиянка" – такими словами модель начала свой пост.

Она подчеркнула важность поддержки со стороны самых близких людей. "Я благодарна себе за очень легкое принятие себя. Благодарна всей моей семье, которая никогда не подвергала сомнению мою ориентацию", – написала она.

Верховцева также выразила благодарность организации KyivPride, которая много лет работает над усилением видимости ЛГБТК+ сообщества в Украине, и отметила, что мечтает о возможности официально жениться на своей возлюбленной. "Благодарна KyivPride, за приближение возможности быть женами с моей девушкой. Благодарна украинскому обществу за постепенное принятие", – добавила модель.

В публикации Маргарита Верховцева поделилась серией совместных фото с девушкой. На одном из снимков видно, что Ева позирует с кольцом на пальце, что указывает на вероятную помолвку.

Маргарита Верховцева стала известной широкой публике после участия в третьем сезоне популярного шоу "Топ-модель по-украински". В проект она пришла не только за победой, но и с целью привлечь внимание к проблемам ментального здоровья, в частности невротических и психологических расстройств, с которыми она сталкивалась лично.

Зрители запомнили Марго как участницу с адекватным взглядом на жизнь, искренней харизмой и выразительной внешностью. Она не раз подчеркивала, что каждая модельная съемка для нее – это повод для гордости, ведь когда-то она и мечтать не могла, что моделинг станет ее профессией.

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