УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Я лесбиянка": украинская модель совершила каминг-аут и показала свою красавицу-девушку. Фото пары

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
8,9 т.
'Я лесбиянка': украинская модель совершила каминг-аут и показала свою красавицу-девушку. Фото пары

В июне, когда в мире традиционно отмечают месяц прайда, украинская модель Маргарита Верховцева открыто заявила о своей сексуальной ориентации. В эмоциональном посте на личной странице в Instagram она сообщила, что является лесбиянкой, и впервые публично показала свою девушку – Еву.

Видео дня

Этот каминг-аут стал не только личным жестом, но и публичным примером поддержки равенства, принятия и любви. "Привет. Я Маргарита, и я лесбиянка" – такими словами модель начала свой пост.

"Я лесбиянка": украинская модель совершила каминг-аут и показала свою красавицу-девушку. Фото пары

Она подчеркнула важность поддержки со стороны самых близких людей. "Я благодарна себе за очень легкое принятие себя. Благодарна всей моей семье, которая никогда не подвергала сомнению мою ориентацию", – написала она.

"Я лесбиянка": украинская модель совершила каминг-аут и показала свою красавицу-девушку. Фото пары

Верховцева также выразила благодарность организации KyivPride, которая много лет работает над усилением видимости ЛГБТК+ сообщества в Украине, и отметила, что мечтает о возможности официально жениться на своей возлюбленной. "Благодарна KyivPride, за приближение возможности быть женами с моей девушкой. Благодарна украинскому обществу за постепенное принятие", – добавила модель.

"Я лесбиянка": украинская модель совершила каминг-аут и показала свою красавицу-девушку. Фото пары

В публикации Маргарита Верховцева поделилась серией совместных фото с девушкой. На одном из снимков видно, что Ева позирует с кольцом на пальце, что указывает на вероятную помолвку.

Маргарита Верховцева стала известной широкой публике после участия в третьем сезоне популярного шоу "Топ-модель по-украински". В проект она пришла не только за победой, но и с целью привлечь внимание к проблемам ментального здоровья, в частности невротических и психологических расстройств, с которыми она сталкивалась лично.

"Я лесбиянка": украинская модель совершила каминг-аут и показала свою красавицу-девушку. Фото пары

Зрители запомнили Марго как участницу с адекватным взглядом на жизнь, искренней харизмой и выразительной внешностью. Она не раз подчеркивала, что каждая модельная съемка для нее – это повод для гордости, ведь когда-то она и мечтать не могла, что моделинг станет ее профессией.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Мозговая публично отреагировала на помолвку своей дочери с любимой девушкой. Событие произошло на берегу моря в индийском Гоа под открытым небом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!