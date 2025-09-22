'Я для ВСУ готова на многое. Сегодня – выйти замуж'. Марина Круть стала 'невестой' на благотворительной свадьбе с народными традициями. Фото

Украинская певица и бандуристка Марина Круть на один день перевоплотилась в "невесту" для благотворительной цели. Она стала главной героиней мероприятия, главной задачей которого является сбор средств на помощь Силам обороны Украины.

На благотворительной свадьбе были воспроизведены традиционные обряды Тернопольщины, а гости имели возможность стать непосредственными участниками действа. Об этом событии артистка рассказала на личной странице в Instagram.

"Я для ВСУ готова на многое. Сегодня, например, – выйти замуж", – сказала бандуристка во время "свадебного застолья", благодаря людей за донаты.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что на мероприятии царила украинская культура. Все присутствующие были одеты в вышиванки, а "невеста" и "жених" – в полноценные национальные образы. Кстати, одежда для "молодоженов" была взята из коллекции Веры Матковской, которая собирает традиционный наряд Украины.

Место проведения благотворительной свадьбы задекорировали большим количеством рушников, а на стол поставили традиционные блюда. Кроме того, Марина Круть вместе с другими участниками мероприятия исполнила украинские народные песни.

В роль старосты свадьбы воплотился юморист Тарас Стадницкий. Аутентичную музыку, песни и танцы обеспечили группы "Розмай" и "Родовід". Как отметили организаторы благотворительной свадьбы, 100% средств с приобретенных билетов будут направлены на нужды Сил обороны Украины.

