Вслед за Немо: еще одни звезды Евровидения приехали в Украину и показали первые фото

Недавно Украину впервые посетили победители Евровидения 2024 из Швейцарии Nemo, а теперь в нашу страну приехали другие участники песенного конкурса – эстонский фолк-дуэт Puuluup. Артисты прибыли в Киев, где через несколько дней встретятся со своими фанатами.

Об этом исполнители сообщили на личной странице в Instagram. Они поделились с поклонниками фотографией, на которой попозировали в вагоне поезда.

"Мы только что прибыли в Украину, чтобы 18 октября выступить с концертом на фестивале "Леся Квартиринка" (независимое художественно-музыкальное мероприятие. – Ред.) в Киеве", – отметили звезды Евровидения.

Позже участники Puuluup показали, как их встретили на вокзале организаторы фестиваля и представительница посольства Эстонии в Украине. Для артистов подготовили красивый плакат, а также сделали довольно символический подарок – "Киевский" торт.

Что известно о дуэте

Puuluup был основан в 2014 году двумя музыкантами: мультиинструменталистом Рамо Тедером и Марко Вейссоном. Артисты описывают свое творчество как "щепотку сюрреализма, современного фольклора и возрождения тальхарпы" – традиционного скандинавского смычкового инструмента.

В 2024 году дуэт получил шанс представить Эстонию на песенном конкурсе Евровидение. Тогда артисты объединили свои силы с участниками группы 5miinust и "зажгли" на международной арене с композицией (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi. Они заняли 20 место.

Визит Nemo в Украину

9 октября швейцарские певцы впервые приехали в Киев. Они поделились кадрами из столицы, на которых сняли свою прогулку по Михайловской площади.

Во время визита певцы стали свидетелями массированного российского удара по Украине, который страна-агрессор нанесла в ночь на 10 октября. Nemo поделились, что им пришлось ночевать в укрытии отеля: "Такие ночи стали печальной реальностью для многих моих украинских друзей. Я очень благодарен за всю теплоту и любовь, которые получил во время пребывания в убежище. Киев – одно из самых красивых мест, которые я когда-либо посещал".

Однако, несмотря на вражескую атаку, победители Евровидения 2024 встретились со своими украинскими поклонниками. 10 октября они дали концерт в столичном клубе Atlas. Тогда Nemo презентовали новый музыкальный альбом Arthouse.

