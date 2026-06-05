'Всех уродов собрали'. Соратник Путина из Голливуда потерял симпатию россиян из-за набранных килограммов: как Стивена Сигала изменила Россия

Актер Стивен Сигал, который когда-то был звездой голливудских боевиков, а теперь превратился в приспешника диктатора Владимира Путина, неустанно пытается доказать свою "любовь" к стране-агрессору, но это не помогает завоевать ему расположение среди россиян. Приспешник Кремля посетил Петербургский международный экономический форум, после чего его высмеяли на просторах социальных сетей РФ из-за набранного веса.

Видео дня

На фотографиях, что активно распространяются в российских Telegram-пабликах, можно увидеть, что Сигал появился на мероприятии в монохромном оверсайз образе, однако не смог скрыть тот факт, что потерял свою былую спортивную форму. У актера сильно увеличился живот и лицо.

Такие изменения во внешности стали "горячей" темой для обсуждения у россиян. Пользователи сети подняли на смех сторонника Путина и даже сравнили его с "баржей".

"Стивен Сигал поднабрал авторитета в России и, словно грозный крейсер, бороздит просторы ПМЭФ".

"Кто его надул?".

"Всех уродов собрали, прости, Господи".

"Этот "Титаник" все айсберги затопит".

"Кто тут кого охраняет? Стивен Сигал плывет, как баржа".

Позиция Стивена Сигала

Бывшая звезда Голливуда получил российское гражданство еще в 2016 году и с того момента не прекращает "отрабатывать" паспорт. Так, например, в 2022-м Сигал посетил исправительную колонию в поселке Еленовка Донецкой области, где оккупанты жестоко убили украинских защитников из Мариуполя. Путинист решил сначала не сообщать о поездке, но долго не смог держать это в секрете. Он стал участником шоу пропагандиста Владимира Соловьева, а эфире которого выдал: сделал это, потому что считает себя россиянином.

Подобное заявление Стивен Сигал сделал и на учредительном съезде Международного движения русофилов в Москве в 2023 году. Приспешник Путина выступил на мероприятии с "патриотической" речью, в ходе которой гордо произнес: "Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский". Но на этом попытки актера выслужиться перед диктатором не завершились. Он написал Путину письмо, где похвалил его кровавую политику и заявил о готовности "умереть со своим президентом".

Отличился Стивен Сигал и другим циничным поступком – выпустил пропагандистский документальный фильм, где выдал, что украинцы "сами спровоцировали агрессию". Иронично, что лентой актер собирался "пролить свет на настоящие события войны", но показали ее только в РФ.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что пособник Кремля Стивен Сигал решил избавиться от "дворца" на Рублевке за $9 млн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!