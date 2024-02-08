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Во Львове застали Олю Цыбульскую, которая вся в черном искала наливку. Видео

Катерина Малай
Шоу Oboz
1 минута
747
Во Львове застали Олю Цыбульскую, которая вся в черном искала наливку. Видео

Львовский блогер Николас Карма, интересующийся у известных украинцев и случайных прохожих, сколько стоит их образ, встретил в центре города Льва певицу Олю Цыбульскую, которая в total-black костюме искала наливку. Звезда с подругой прогуливались по улочкам в поисках напитка, который могли бы заесть борщом, но ненадолго остановились, чтобы артистка рассказала о своем луке.

На ней были как вещи, приобретенные у украинского бренда, так и зарубежные покупки. Видео появилось в Instagram Николаса Кармы.

Оля Цыбульская показала свой костюм от украинского дизайнера, состоявший из брюк за 6 тысяч гривен, блузы за 3 тысячи грн. и жакета за 9 тысяч грн.

Во Львове застали Олю Цыбульскую, которая вся в черном искала наливку. Видео

Черный наряд дополнила такого же угольного оттенка шуба неизвестного бренда, которую певица приобрела в Париже 4 года назад за 110 евро (почти 5500 гривен сейчас и примерно 3000 гривен по состоянию на 2019 год).

Свою черную обувь звезда также приобрела "давно", а ее цена составляла примерно 100 долларов (3700 грн). Еще 3000 гривен стоила сумка певицы, производителя которой она тоже не назвала.

Во Львове застали Олю Цыбульскую, которая вся в черном искала наливку. Видео

Оля Цыбульская пошутила, что Николас Карма "поймал" уже всех украинских звезд во Львове, поэтому ему пора переезжать на поиски артистов в Киев.

"Так приятно видеть, хоть и известных людей, но без чопорности, притворства, показухи и пренебрежения! Простые, искренние, откровенные", "Ее позитив зашкаливает", "Эффектная и игривая как кошка", "Цыбульская – огонь", – отреагировали украинцы в комментариях.

Ранее OBOZ.UA писал, что Николас Карма спросил, сколько стоят спортивные образы комика Владимира Шумко и его жены Анны. Пара была одета в спортивный бренд Puma и весело рассказывала о своих нарядах.

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