Во Львове застали Олю Цыбульскую, которая вся в черном искала наливку. Видео

Львовский блогер Николас Карма, интересующийся у известных украинцев и случайных прохожих, сколько стоит их образ, встретил в центре города Льва певицу Олю Цыбульскую, которая в total-black костюме искала наливку. Звезда с подругой прогуливались по улочкам в поисках напитка, который могли бы заесть борщом, но ненадолго остановились, чтобы артистка рассказала о своем луке.

На ней были как вещи, приобретенные у украинского бренда, так и зарубежные покупки. Видео появилось в Instagram Николаса Кармы.

Оля Цыбульская показала свой костюм от украинского дизайнера, состоявший из брюк за 6 тысяч гривен, блузы за 3 тысячи грн. и жакета за 9 тысяч грн.

Черный наряд дополнила такого же угольного оттенка шуба неизвестного бренда, которую певица приобрела в Париже 4 года назад за 110 евро (почти 5500 гривен сейчас и примерно 3000 гривен по состоянию на 2019 год).

Свою черную обувь звезда также приобрела "давно", а ее цена составляла примерно 100 долларов (3700 грн). Еще 3000 гривен стоила сумка певицы, производителя которой она тоже не назвала.

Оля Цыбульская пошутила, что Николас Карма "поймал" уже всех украинских звезд во Львове, поэтому ему пора переезжать на поиски артистов в Киев.

"Так приятно видеть, хоть и известных людей, но без чопорности, притворства, показухи и пренебрежения! Простые, искренние, откровенные", "Ее позитив зашкаливает", "Эффектная и игривая как кошка", "Цыбульская – огонь", – отреагировали украинцы в комментариях.

Ранее OBOZ.UA писал, что Николас Карма спросил, сколько стоят спортивные образы комика Владимира Шумко и его жены Анны. Пара была одета в спортивный бренд Puma и весело рассказывала о своих нарядах.

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