'Влюбился' в Сердючку и 'занимался несерьезным делом': чем запомнился легендарный Тото Кутуньо, которому могло исполниться 82 года

Легендарный итальянский певец, автор десятков хитов и победитель Евровидения 1990 Тото Кутуньо оставил по себе глубокий след в истории мировой музыки. Его песни пели Дассен, Далида, Челентано, его уважали миллионы поклонников, а сам артист не представлял жизни без сцены и музыкального ритма. Но несмотря на мировую славу, в его судьбе хватало курьезов, трудностей и скандалов.

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7 июля Тото Кутуньо мог бы праздновать свой 82-й день рождения. Однако в августе 2023 года артист ушел из жизни после продолжительной болезни, оставив после себя огромное творческое наследие – и ряд противоречивых впечатлений. OBOZ.UA расскажет подробнее.

Мог быть бухгалтером, но музыка украла сердце

Несмотря на очевидный музыкальный талант, юного Тото пытались "направить" в более стабильную профессию. Родители настояли на получении экономического образования, и Кутуньо формально стал бухгалтером. Однако бумаги и счета его не привлекали. Уже в 19 лет он гастролировал по Скандинавии с джаз-бэндом Гуидо Манузарди, а по возвращении создал собственную группу – "Тото и Тати".

Впоследствии произошла судьбоносная встреча с поэтом Вито Паллавичини. Она дала начало одному из самых успешных тандемов в музыкальном мире: именно они создали легендарную L'ete indien для Джо Дассена. Затем была еще более чувственная Et si tu n'existais pas – песня, которую до сих пор считают гимном любви.

Специального музыкального образования Кутуньо не имел, но оно буквально текло в его жилах. Его отец, моряк Доменико, был талантливым самоучкой, который писал музыку в духе традиционной итальянской канцоны. Именно он научил сына играть на трубе, ударных, аккордеоне, гитаре, фортепиано. В 13 лет Тото уже занимал призовые места на конкурсах. Собирал пластинки, и его коллекция насчитывала более 3,5 тысяч редких экземпляров.

Евровидение 1990: победа с посланием к Европе

В 1990 году Тото Кутуньо стал победителем Евровидения, которое проходило в Загребе. Его песня Insieme: 1992 стала гимном единства европейских народов во время политических перемен. Она прославляла идею объединения Европы и создания ЕС, что должно было произойти в 1992 году.

Песня выделялась на фоне типичных романтических композиций конкурса – ее патриотический и социальный посыл поддержали вокалисты из разных стран. После победы Кутуньо стал не просто звездой, а символом музыкальной дипломатии.

"Влюбился" в Верку Сердючку

Украинский артист Андрей Данилко вспоминал яркий эпизод из своей жизни, когда встретился с Тото Кутуньо. Он был в студии итальянца в образе Верки Сердючки. "Он смотрел на меня как на какую-то трансуху", – с юмором вспомнил Данилко. Но все изменилось, когда Сердючка спела малоизвестную песню Na parola из репертуара Кутуньо.

"Все знают Lasciatemi Cantare, но я спою сейчас такое, что он сам уже и не помнил! Я почувствовал от него "не интересуешь ты меня вообще!" В этот момент его парализовало. И он в меня просто влюбился. А у меня такая гордость была!" – говорит Данилко. В студии даже осталось архивное фото, на котором Тото улыбается рядом с украинским артистом.

Тень на репутации: дружба с Россией и Путиным

Несмотря на искренние слова о любви к Украине, после 2014 года в украинском обществе к Тото Кутуньо начали относиться с недоверием. В 2015 году он публично поздравил Путина с днем рождения, и сделал это через YouTube-канал, аффилированный с прокремлевскими кругами. Перед выступлением в Киеве это вызвало скандал.

Артист оправдывал действия РФ, а также выступал с российскими военными. Последний раз пел в России в 2019 году, планировал возвращение в 2022-м, но здоровье подвело. Он не скрывал симпатии к СССР и часто вспоминал, как давал 15 концертов в Москве в 1985 году по приглашению Михаила Горбачева, как пил водку и гостил у Пугачевой.

15 лет борьбы с тяжелой болезнью

О серьезных проблемах со здоровьем артист узнал еще в 2007 году – врачи диагностировали онкологическое заболевание. Кутуньо вынужден был сократить количество концертов, выборочно соглашался на гастроли. Он часто появлялся на публике с изможденным видом, однако не покидал сцену до последнего. Несмотря на лечение, его состояние со временем ухудшалось, и именно болезнь стала причиной угасания его активной карьеры.

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