Виктория Бекхэм впервые раскрыла, почему почти никогда не улыбается: редкие фото улыбки, которой она стесняется

На протяжении многих лет Виктория Бекхэм стала синонимом своей "стальной" внешности и губ, редко позволяя себе улыбнуться на публике. Теперь 51-летняя модельер впервые открыто рассказала об истинной причине своей серьезной мимики.

В своем документальном сериале на Netflix Виктория объяснила, что причина кроется не только в камерах и красных дорожках, но и в ее отношениях с мужем, легендарным футболистом Дэвидом Бекхэмом, который на фото стоит с ее "лучшей стороны".

"Вот факт: я выглядела несчастной все эти годы, потому что, когда мы стоим на красной дорожке, этот парень всегда стоит слева", – призналась звезда.

По словам Виктории, ее улыбка "работает" только с одной стороны:"Я не осознавала, что когда улыбаюсь – а я улыбаюсь! – я улыбаюсь слева, потому что если улыбаюсь справа, то выгляжу нездоровой. Поэтому я улыбаюсь внутри, но никто этого не видит – вот почему я имею такой мрачный вид".

Кроме технических нюансов с фотографиями, Виктория Бекхэм также рассказала о психологическом давлении, которое осталось после распада Spice Girls и начала ее сольной карьеры в 2000 году, и "украло" ее улыбку. Она выпустила сингл Out of Your Mind вместе с Дэйном Баверсом, но не получила поддержки публики.

"На тот момент люди задавались вопросом, медиа задавались вопросом, что я делаю? Я бы солгала, если бы сказала, что я лучшая певица или танцовщица, но когда люди относятся к тебе пренебрежительно, ты слышишь и видишь разные вещи, и тебе постоянно дают понять, что ты недостаточно хороша, это очень больно. Я стала очень застенчивой", – призналась певица.

Дэвид Бекхэм тоже заметил изменение в поведении жены: когда они встретились, Виктория была "улыбчивой, жизнерадостной и уверенной", но публичное давление и критика со временем "вымыли" эту естественность.

"Люди думали, что я несчастная корова, которая никогда не улыбается, и они не ошибались!" – сказала она.

По словам Виктории Бекхэм, камера мгновенно заставляет ее надевать "броню": "Я поднимаю защитный барьер, надеваю броню, и тогда появляется несчастная корова, которая не улыбается. Я очень хорошо это осознаю и мне это не нравится, я бы не хотела быть таким человеком. Я бы хотела иметь уверенность, чтобы выйти из ресторана и улыбнуться, но я просто не могу этого сделать".

