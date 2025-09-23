'В Украине меня не ждут, в России остаться не могу'. Как Антон Лирник упал на дно из-за своей позиции и где живет сейчас

Комик и телеведущий Антон Лирник, известный украинской публике со времен шоу "Comedy Club UA", ушел в тень после того, как предал Украину и переехал в поисках лучшей жизни в Москву. Теперь он жалуется, что полномасштабная война разрушила его жизнь и карьеру.

По словам 49-летнего Лирника, после 2022 года он фактически оказался "между двух миров" – в Украине его воспринимают как пророссийского, а в России он оставаться не смог. OBOZ.UA расскажет, как судьба "отомстила" ему за предательство Украины.

Артист недавно признавался: его карьера, некогда развивавшаяся на двух телевидениях – украинском и российском, исчезла в один момент.

"Я понимал, что меня и в Украине никто не ждет. Все считают, что я пророссийский. Меня там не ждут. Но и в России остаться я тоже не мог. И поэтому я сразу потерял все. Потерял одну страну, потерял другую. Пошла она к черту, и я уехал", – отметил он.

Лирник признает, что сам стал заложником своей идентичности.

"Я русскоязычный украинский комик. А по моему мнению, таких уже нет и не будет, потому что дальше украинцы будут все украиноязычные", – сказал он.

Несмотря на противоречивую репутацию, комик мечтает о возвращении в украинский шоубиз: если когда-то приедет в Украину, то будет выступать исключительно на украинском. Но это станет возможным только тогда, когда публика будет готова его воспринять, а политическая ситуация хотя бы частично стабилизируется. Шансы на это довольно низкие.

Где он сейчас "скрывается"

Сейчас Лирник живет в Испании, в Валенсии, где решил реализовать себя в новом формате и начать все с нуля. Вместе с коллегами он открыл стендап-клуб Comedy Bar. Как он рассказывал, это пространство, где проводятся вечера стендапа и творческие мероприятия, часть из которых проходит на украинском, а часть – на русском языке.

"Часть вечеринок получается русскоязычной, часть вечеринок получается украиноязычной. Мы так совмещаем. И есть люди, которые ходят только на одни и только на вторые. А есть те, кто ходят и туда, и туда; смотрят и то, и другое. И это просто замечательно", – рассказал Лирник.

В последнее время Антон Лирник несколько экспериментирует с форматами выступлений, ведь выходит на сцену не один. В Испании комик встретил российского актера Семена Трискунова, который также пополнил список "иноагентов" в стране-агрессоре, и вместе с ним устраивает стендап-концерты.

Напомним, что скандальный артист родился в городе Кропивницкий Кировоградской области. Со временем он переехал в Киев, где сначала работал на радио и телевидении, а также писал сценарии для кино. Далее Лирник стал участником команды КВН "Аляска", где познакомился с Андреем Молочным, с которым в будущем создал проект "Дуэт имени Чехова". Со временем артисты засветились в Москве и стали резидентами Comedy Club. Однако с годами их дуэт распался.

В 2015-м Антон Лирник стал звездным жюри "Лиги смеха", но связи с Россией не разорвал. Он был продюсером на телеканале СТС, а позже участвовал в развлекательных проектах в РФ. Кстати, 24 февраля 2022 года шоумен находился в Москве. Он долго не задерживался в стране-агрессоре и выехал в Турцию.

В марте 2022-го Лирник попал в громкий скандал. Артист записал обращение к российскому диктатору Владимиру Путину, где просил помощи.

Ранее OBOZ.UA писал, что в начале 2025 года комика внесли в реестр "иноагентов" в России. Причиной такого решения стали его критические высказывания о войне в Украине, участие в распространении контента "иностранных агентов", а также обвинения в "дискредитации" армии РФ.

