Скандальный комик Лирник назвал причину, почему не вернулся в Украину, и удивил языковой позицией

Комик Антон Лирник после длительного молчания впервые открыто рассказал о своем решении не возвращаться в Украину после начала полномасштабной войны. Он пояснил, что его решение не связано с желанием остаться за границей, а скорее с ощущением, что ни в Украине, ни в России его не воспримут правильно.

В интервью россиянам, Лирник отметил, что, несмотря на критику и конфликты с коллегами, готов выступать в Украине только на украинском языке.

По словам комика, основная причина его отъезда заключалась в том, что он чувствовал себя нежданным гостем ни в одной из стран: "Я понимал, что меня и в Украине никто не ждет. Все считают, что я пророссийский. Меня там не ждут. Но и в России остаться я тоже не мог. И поэтому я сразу потерял все. Потерял одну страну, потерял другую. Пошла она к черту, и я уехал".

Лирник подчеркнул, что остаться в России означало бы смириться с вещами, которые ему трудно принять.

"Я русскоязычный украинский комик. А по моему мнению, таких уже нет и не будет, потому что дальше украинцы будут все украиноязычные", – заявил Лирник. Он отметил, что возвращение в Украину возможно только после серьезного процесса адаптации и когда он будет выступать на украинском языке и получать нормальное восприятие публики.

Комик также рассказал о конфликтах с украинскими коллегами, которые стали следствием его пребывания в Москве в начале войны и языковых выборов.

"Есть ряд коллег, которые громко заявили о том, что они меня презирают. За то, что я говорю на русском языке, за то, что когда началась война, я был в Москве", — рассказал он.

В то же время комик-предатель подчеркнул, что существует и другая категория людей, которые обратились к нему напрямую: "Они написали: "Антох, что происходит с тобой? Расскажи". Я спокойно объяснил им, что со мной, и мы до сих пор общаемся. Таких людей немного, но они остаются в контакте со мной".

Лирник отметил, что в настоящее время промежуточной точкой для его выступлений в Украине могут стать фестивали, где выступают украиноязычные комики. Однако для этого, по его словам, нужно хотя бы частичное улучшение политической и военной ситуации.

"Если будет мирное соглашение или перемирие, тогда мы сможем вернуться. Пока все ухудшается, говорить о постоянном возвращении рано", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, после полномасштабного вторжения Антон Лирник перебрался из России в Турцию. В марте 2022-го Лирник записывал видеообращение к российскому диктатору Путину. Он заявлял, что якобы украинская сторона предоставит зеленый коридор для жителей Волновахи. Из-за своих действий Лирник нарвался на волну критики.

