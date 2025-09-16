В России заявили, что сын Ротару имеет российский паспорт и платит им налоги: как это возможно

В России сообщили, что сын украинской эстрадной певицы Софии Ротару – Руслан Евдокименко – якобы имеет российское гражданство. Как заявляют пропагандисты, 55-летний мужчина получил паспорт РФ еще в ноябре 2015-го и до сих пор платит налоги в страну-агрессора.

Евдокименко якобы пытается сохранить право собственности на отель "Вилла София", который построила его мать, в оккупированном Крыму. Соответствующая информация появилась на сайтах росмедиа.

По словам пропагандистов, в 2016 году Руслан Евдокименко зарегистрировал в стране-агрессоре ИП и стал директором общества с ограниченной ответственностью "Вилла София". Владелицей отеля в Ялте оставалась София Ротару. Отмечается, что до 2019-го бизнес приносил семье доход в размере более 2 миллионов рублей (около 600 000 грн), а вся финансовая отчетность предоставлялась российской налоговой.

В 2020 году отель якобы принес убытков на сумму 6 миллионов рублей (1 800 000 грн), а уже через год Руслан Евдокименко закрыл ИП. Тогда София Ротару переписала виллу на сына. Как отмечают в РФ, Евдокименко до сих пор указан как владелец отеля и имеет российский паспорт. Семья все еще содержит виллу, а, соответственно, платит имущественный налог в казну страны-агрессора.

Где живет сын Ротару и как он пытался сбежать из Украины

Роскошный особняк семьи находится в пригороде Киева, а именно в селе Пятихатки. После начала большой войны София Ротару почти полностью исчезла из публичного пространства, поэтому ни она, ни сын не показывают кадры из имения. Однако в январе 2022-го Руслан Евдокименко показал снимок заснеженного двора.

Общая площадь особняка составляет 1 412 квадратных метров, а самого трехэтажного дома – около 300. В недвижимости высокие потолки и красивые панорамные окна, а во дворе расположены беседка, мангал, теннисный корт и помещение для инвентаря.

Вокруг дома сделан большой ров, над ним установлена защита от летательных аппаратов, а также работает круглосуточная охрана. Казалось бы, имение является идеальным для спокойной жизни, однако после 24 февраля 2022 года Руслан Евдокименко имел несколько иное мнение.

Мужчина, которому тогда был 51 год, вместе с 27-летним сыном Анатолием попытались незаконно выехать из Украины вместе с еще 6 согражданами. Они заплатили "проводнику" по 2 тысячи долларов и должны были бы попасть в Молдову через реку Днестр на надувной лодке. Однако план беглецов был быстро разоблачен правоохранителями, поэтому на украинском берегу их сразу арестовали.

