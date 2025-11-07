В России очернили сестру Регины Тодоренко, которая осталась в Украине: как сейчас живет родственница предательницы и почему она раздражает россиян

В России неожиданно решили очернить репутацию двоюродной сестры телеведущей Регины Тодоренко, модели Анны Ковляшенко, которая не последовала примеру предательницы и осталась жить в Украине. Пропагандисты распространяют манипулятивную информацию о том, что она якобы начала продавать свои обнаженные фото.

Как утверждают росмедиа, Ковляшенко занимается такой деятельностью, ведь "не может по другому заработать деньги". Отмечается, что женщина даже имеет личного агента, который помогает ей продавать фотографии в стиле "ню".

Обнародовали пропагандисты и сумму, которую двоюродная сестра Тодоренко якобы хочет получить за откровенные кадры. По их информации, стоимость 10 фотографий Анны Ковляшенко варьируется от 700 до 900 долларов.

В соцсетях модели действительно время от времени появляются довольно пикантные фото, однако она объясняла, что делает их, ведь не хочет скрывать собственную женственность. Анна Ковляшенко откровенно делилась, что в определенный период жизни была зависимой от алкоголя из-за болезненного разрыва с партнером, и теперь пытается по новому принять себя.

Как живет двоюродная сестра Тодоренко

Стоит отметить, что до начала большой войны двоюродные сестры были довольно близкими. Так, например, Анна Ковляшенко стала подружкой невесты на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова в 2018 году. Тогда в сети появились кадры с подготовки к церемонии, на которых можно увидеть счастливых родственниц, которые позировали на камеру в купальниках.

Нередко Тодоренко и Ковляшенко отдыхали в компании друг друга. В 2020 году они проводили отпуск на Мальдивах и делились большим количеством совместных фотографий.

Однако после 24 февраля 2022 года ситуация кардинально изменилась. Анна Ковляшенко удалила из своих соцсетей все кадры с предательницей, более того, как отмечают росмедиа, разорвала с ней связи. Модель начала вести личную страницу в Instagram на украинском языке, время от времени делая посты на английском. В настоящее время Ковляшенко живет в Одессе.

