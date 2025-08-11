Участницу 'Холостяка' хотели изнасиловать среди бела дня: жертву обвинили в 'провокации' и заставили оправдываться. Фото, видео

10 августа в Одессе на блогера и бывшую участницу 11-го сезона шоу "Холостяк" Александру Миколюк напал неизвестный мужчина. Инцидент произошел около 12:00 в парке недалеко от ее дома на Французском бульваре. По словам девушки, нападавший преследовал ее, угрожал изнасилованием и убийством, а также демонстрировал половой орган.

Миколюк рассказала в Instagram, что в момент нападения выгуливала собаку и подкармливала бездомных животных. Сначала она пыталась напугать нападавшего, направив на него телефон, чтобы тот подумал, что его снимают на видео. Однако мужчина бросился на нее с угрозами. Убегая, блогер упала со склона, сильно ударилась головой и, вероятно, сломала руку. Крики Александры услышали местные жители, которые вызвали скорую и полицию.

"Шла вниз по склону, который вел к дому. Дорога узкая, я решила пропустить мужчину, который шел напротив. Он прошел и стал за моей спиной. Я разговаривала с другом по телефону, поздравляла с днем рождения. Вдруг прямо за моей спиной послышалось дыхание, и голос: "Я тебя сейчас вы**у, моя красавица любимая..." Я повернулась, и увидев, что этот подонок снял штаны и начал мастурбировать, направила телефон на него, якобы моментально начала снимать. Он отвернулся, а я сказала: "Чтобы я тебя здесь больше не видела! Убирайся!" В ту же минуту он начал бежать на меня со словами: "Ну все, с**, я тебя сейчас вы*** и убью!" – рассказала девушка.

Пострадавшая подробно описала внешность злоумышленника: 35–40 лет, избыточный вес, короткие черные волосы "под ежика", гладко выбритый, был в серой футболке, серых шортах и шлепанцах, с пакетом в руках.

После публикации своей истории в Instagram Александра получила не только слова поддержки, но и комментарии с откровенным обвинением в "провокации".

Одна из подписчиц написала: "Я скажу прямо, я же тебя видела. Когда такая девушка, как ты, выходит в платье и с ярким макияжем, она должна понимать, что это привлекает мужчин, в том числе и неадекватных. Мне жаль, что с тобой такое произошло, но задумайся над тем, что ты сама создаешь такую ситуацию, что мужчине, особенно неадекватному, на тебя проще отреагировать".

На это Миколюк ответила эмоциональным видеообращением, в котором отметила, что жертва никогда не виновата в насилии: "Этим людям, которые пишут, что я виновата, – я на вас не обижаюсь, я не возмущаюсь, я ни в коем случае не хочу переносить вашу боль на себя. Но это про вас. Вам на самом деле кажется, что вы живете в мире, где можно оправдать насилие. Вам, возможно, кажется, что какой-то формой вашей одежды или наполненностью ваших губ, или чем-то таким, вы можете оправдать то, что человек..."

"Я не хочу сказать, что вы сумасшедшие, когда вы это пишете, но я хочу сказать, что вам нужно что-то в своей жизни переделать немного, потому что мир не работает так. Живем в 21 веке, где вот такие вещи, которые я сегодня пережила, невозможны. Поэтому когда вы говорите каждому человеку, который пережил какой-то ад в своей жизни, что это он виноват, потому что он вот такой, не такой, как вы, или может потому что он что-то себе позволяет в этой жизни: какой-то маникюр, какую-то прическу, какое-то платье, что он это делает для того, чтобы с ним что-то плохое произошло, – вы не правы. Вы признаете, что вам комфортнее закрывать свои глаза на преступления, которые делаются в мире, чем смотреть в лицо преступнику и говорить ему, что это неправильно. То есть когда вас будут убивать, насиловать, вы что будете говорить, спасибо?" – добавила Миколюк.

Впоследствии блогер ответила и на другой комментарий, где ей советовали "не беспокоить преступника во время совершения преступления" и назвали ее поведение "виктимным". С сарказмом она отметила, что после получения магистерской степени по конфликтологии и работы в посольстве в Израиле не ожидала получать "уроки осторожности" от посторонних людей, и пожелала авторам подобных советов оказаться на месте своих родных в похожей ситуации, чтобы понять масштаб пережитого.

Сейчас полиция проводит расследование. Миколюк призывает женщин быть бдительными даже в знакомых местах, а мужчин – позаботиться о безопасности своих близких и научить их пользоваться средствами самозащиты.

Александра Миколюк стала известной украинской аудитории в 2021 году, когда приняла участие в популярном романтическом реалити "Холостяк 11". После проекта Миколюк развивала свой блог в соцсетях, активно делилась личными переживаниями, поддерживала темы женской безопасности и взаимоуважения.

