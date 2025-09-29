28 сентября состоялись похороны российского пропагандиста и украинофоба Тиграна Кеосаяна, который умер 26 числа после 9 месяцев проведенных в коме. Его отпели в Армянской церкви в Москве.

Как отмечают росмедиа, попрощаться с шовинистом пришли его родные и близкие, среди которых было немало путинистов. Они в последний раз обратились к Кеосаяну, расхвалив его "патриотизм", однако больше всего во время траурной церемонии страдала жена пропагандиста, одна из главных рупоров Кремля – Маргариты Симоньян.

Во время похорон путинистка, у которой недавно диагностировали рак, громко рыдала. Время от времени она замирала, глядя в потолок, а в какой-то момент упала на колени перед гробом покойного мужа. Близкие Маргариты Симоньян пытались успокоить ее всеми силами.

На похороны Тиграна Кеосаяна приехало много Z-артистов, среди которых: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Федор Добронравов, Евгений Петросян, Владимир Машков, Константин Эрнст, Иван Охлобыстин и другие. Кроме того, попрощаться с шовинистом прилетел в Россию и американский актер Стивен Сигал, который известен своей пророссийской позицией, более того, заявлял, что готов умереть с диктатором Владимиром Путиным.

Появилась на церемонии и предательница Лолита Милявская. Певица всем своим видом пыталась показать страдания, однако не избежала возможности устроить такой-себе "показ мод", выгуляв новую прическу.

Приехали на похороны Тиграна Кеосаяна и представители власти страны-агрессора. В церкви увидели губернатора московской области Андрея Воробьева, советника Путина Владимира Мединского, представителя МИД РФ Марию Захарову и других.

Стоит заметить, что сам глава Кремля на траурной церемонии не появился. Однако Владимир Путин сделал Кеосаяну последний "подарок" – отправил ритуальный венок.

