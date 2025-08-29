В бикини и фате: Селена Гомес, которая впечатляюще похудела, показала свой девичник на курорте. Фото

Американская певица и актриса Селена Гомес провела празднование своего девичника на роскошном курорте Кабо-Сан-Лукас в Мексике. Звезда вместе с подругами наслаждалась солнцем, танцами и прогулками по морю.

Видео дня

Для празднования 32-летняя исполнительница выбрала белое бикини с бретелями и солнцезащитные очки. На других кадрах она позировала в легком белом платье с открытой спинкой. В частности, певица носила особое украшение этого праздника – короткую белую фату. Фото появились в Instagram артистки.

Атмосфера вечера была непринужденной: подруги делали селфи, смеялись и танцевали, поддерживая будущую невесту. Звезда также показала, как украсила свою спальню гостиничного номера. Над кроватью висело поздравление с будущим бракосочетанием, а рядом стояли белые шарики.

В то время ее жених, музыкальный продюсер Бенни Бланко, проводил собственную вечеринку в Лас-Вегасе. В своих InstaStories он показал моменты из SPA-процедур, ужина с икрой и отдыха в компании друзей. Также Бланко посетил клуб XS в Wynn Las Vegas, где выступал Marshmello, и сфотографировался с известным диджеем.

Гомес и Бланко объявили о помолвке в декабре 2024-го после более года отношений. Тогда артистка написала в соцсетях: "Вечность начинается сейчас", опубликовав фото кольца и нежные совместные кадры с любимым. Ее подруга Тейлор Свифт даже призналась, что готова стать девушкой с цветами на свадьбе.

Несмотря на громкие празднования, сама Селена Гомес недавно призналась, что пара еще не начала детально планировать свою свадьбу из-за напряженного рабочего графика. В то же время она подчеркнула, что впервые в жизни настолько уверена в своем выборе и счастлива рядом с Бланко.

Роскошное обручальное кольцо со скрытым месседжем

Эксперты уже оценили обручальное кольцо Селены Гомес, которое ей подарил Бланко. По данным издания Crisscut, украшение выполнено с 4-каратным бриллиантом огранки "маркиз". Этот камень символизирует индивидуальность и изысканность, а его форма напоминает строчку из песни Гомес Good for You: "I'm on my marquise diamonds. I'm a marquise diamond".

Ювелир Максвелл Стоун отметил, что такие бриллианты встречаются крайне редко и из-за уникальности и высокого мастерства стоимость кольца может достигать около $200 000 (более 8 миллионов гривен). Его редкая форма, которую еще называют "лодочкой", считается символом особых случаев и носится женщинами, которые ценят оригинальность.

Ранее OBOZ.UA писал, Селена Гомес, которая долго не могла похудеть, поразила своим перевоплощением всего за полгода. Ранее она сталкивалась с колебаниями веса из-за лечения волчанки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!