В бассейне и без яркого макияжа: 50-летняя Наталья Могилевская появилась на обложке журнала ELLE

Украинская певица и продюсер Наталья Могилевская стала героиней digital-версии августовского выпуска глянца ELLE. На новой обложке артистка предстала в необычном для себя образе – в бассейне, одетая в белое легкое платье, которое нежно растекается по воде.

Как видно на фото, опубликованном на сайте журнала, она позирует без яркого макияжа и с естественной прической, демонстрируя гармонию, спокойствие и уверенность в себе. Атмосфера снимка подчеркивает новый этап в жизни Могилевской, который она сама называет "главным выходом на сцену" – 50-летия.

Редакция ELLE в своем описании отметила большой вклад артистки в украинскую музыку: "Своими проектами и хитами она повлияла на музыкальный вкус целого поколения украинцев, ее артисты собирают стадионы, ее судьба и собственный пример – мотивация для миллионов женщин. Сегодня Могилевская – не только артистка. Она персона, наставница, личность, которая не боится меняться. Каждый новый период жизни для нее как вызов".

В интервью певица рассказала, что 50 лет для нее – не итог, а точка нового старта. Она призналась, что в жизни пережила несколько "перезапусков" и что каждый раз, начиная с чистого листа, становилась сильнее и мудрее. "Пока учишься – ты молод", – подчеркнула артистка, вспоминая, как в 42 года похудела на 25 килограммов и победила в проекте "Танцы со звездами", а в 48 решила строить семью.

Говоря о счастье, Могилевская заметила, что оно всегда живет внутри каждого человека, и это – сознательный выбор, который требует ежедневной работы над собой. По ее словам, даже сложные периоды можно проживать с внутренней гармонией, если тренировать свою "мышцу счастья" так же, как и тело.

Заметим, в последний раз Наталья Могилевская появлялась на обложке печатного ELLE еще в 2009 году. Теперь же она стала лицом digital-версии, а для бумажного выпуска редакция выбрала инфлюенсера Дашу Квиткову.

