В 15 лет встречалась с учителем, который оказался геем: Ирена Карпа ошеломила драмой в личной жизни

Украинская писательница и певица Ирэна Карпа призналась, что ее личная жизнь была довольно бурной. Так, например, во времена учебы в школе исполнительница закрутила роман со своим преподавателем, который был старше ее на 10 лет.

Как отметила культурная деятельница, между ней и учителем не было ничего серьезного, поскольку они только держались за руки, однако факт этих отношений совсем не нравился ее родителям. Об этом артистка рассказала в интервью Славе Демину.

"У меня в 15 лет, был роман с учителем, которому было 25. Роман заключался в том, что мы держались за ручки. Но он был такой правильный, что пошел к моему папе спросить разрешения, можно ли ему со мной дружить. За это отгребли и он, и я. Это был страшный скандал", – вспомнила писательница.

И все же построить серьезные отношения Ирене Карпе с преподавателем не удалось. Дело было не только в статусе или большой разнице в возрасте, но и в сексуальной ориентации учителя.

"Он был такой интеллигентный, такой божественный. Оказался геем, кстати. Знаешь, тянулась душа к прекрасному. Наверное, он чувствовал родную душу, которая может его понять. Уже тогда я была ЛГБТ-френдли. Но ведь, я говорю, что мы держались за руки. Это был максимум плотских утех, которые между нами тогда были", – рассказала артистка.

