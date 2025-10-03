'Мы уже можем об этом говорить'. Ирена Карпа впервые назвала причину расставания с Андреем Хлывнюком

Украинская писательница Ирена Карпа раскрыла, почему в свое время завершилась их история любви с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. По словам исполнительницы, этот роман не мог бы перерасти во что-то серьезное, ведь они были слишком разными людьми.

Видео дня

Как вспомнила культурная деятельница, много лет назад между ней и музыкантом проскочила искра, однако со временем эти чувства угасли. Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

"Мы очень разные люди. Я очень его уважаю, он прекрасный певец, но нет (не смогла бы построить серьезные отношения с Хлывнюком. – Ред.). Люди притягиваются, у них появляется интерес, а потом исчезает. Это нормально. Мы уже можем об этом говорить с высоты своего возраста и опыта", – поделилась писательница.

Что известно о романе между артистами

Ирена Карпа впервые заговорила о своих отношениях с Андреем Хлывнюком в 2019 году. В комментарии для проекта "Світське життя" писательница рассекретила, что их связывали романтические чувства во времена учебы в университете.

"Ты меня лучше спроси, с кем у меня в бурной юности не было романа. Мало таких публичных людей. Роман был. Но это еще были студенческие годы, это было очень-очень давно. Это еще не был "Бумбокс", это была совсем неизвестная группа "Мандариновый рай". И мы были такие еще угловатые подростки", – рассказывала певица.

В прошлом году Карпа отметила, что ее история любви с Хлывнюком была довольно короткой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андрей Хлывнюк рассекретил, действительно ли развелся с женой после 11 лет брака.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!