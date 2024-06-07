Умер звезда 'Крепкого орешка 2' Том Бауэр

Американский актер Том Бауэр скончался в возрасте 86 лет. Самыми яркими его ролями были доктор Кэтрис Уиллард в сериале "Уолтоны" и уборщик Марвин, который помог Джону Макклейну остановить террористов в фильме "Крепкий орешек 2".

Знаменитость скончался 30 мая во сне в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщила The Hollywood Reporter его невестка Мэри Миллер. Среди других известных работ актера – фильм "Никсон" 1995 года с Энтони Хопкинсом в главной роли, где Бауэр сыграл отца 37-го президента США, а также кинолента "Плохой лейтенант" (2009) в котором Том предстал в образе папы Николаса Кейджа.

Ральф Томас Бауэр родился в Денвере 3 января 1938 года. Когда он понял, что недостаточно талантлив, чтобы стать профессиональным игроком в бейсбол, он приехал в Нью-Йорк и поступил в Американскую академию драматического искусства в 1956 году.

Звезда изучал актерское мастерство в "Мастерской теней Джона Кассаветиса". Годами позже он устроился частным детективом в Бостоне. По словам его невестки, он также являлся основателем Бостонского репертуарного театра, где давал уроки актерского мастерства Аль Пачино.

В 1972 году, еще будучи детективом, Бауэра приняли на роль в фильме Дэвида Рейба "Основная учеба Павла Хаммела" с Пачино, получившего премию "Тони" в 1977-м. Затем Том поехал в Лос-Анджелес, чтобы строить актерскую карьеру.

В фильме "Крепкий орешек 2" (1990) персонаж Бауэра по имени Марвин живет в подвале международного аэропорта имени Даллеса. Он помогает Макклейну, которого сыграл Брюс Уиллис.

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