'Это клоуны на сцене'. Заслуженный артист Украины, который уехал в США, жестоко 'прошелся' по современным украинским исполнителям

Заслуженный артист Украины и баритональный тенор Иван Красовский, который в 2018 году вместе с семьей уехал в Лос-Анджелес, США, признался, что ему совсем не нравится творчество современных отечественных певцов. По мнению исполнителя, их деятельность совершенно нельзя назвать искусством, поэтому он не хочет, чтобы его имя ассоциировалось со звездами украинского шоу-бизнеса.

Как отметил Красовский, наша страна просто "убивает" себя такими артистами. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA.

"Еще во времена Ивасюка было классно, а потом начали появляться все эти разнообразные артисты – клоуны на сцене... Извините, но я не хочу, чтобы меня с ними ассоциировали. Ни одна страна не убивает себя такими артистами, как эти клоуны. Это ненормально. Это все что угодно, только не искусство. Помню, как меня пригласили вести один концерт и петь, а там "Лисапетный батальон" – такие женщины, которые, вы мне простите, не имеют связи с музыкой от слова "совсем". И я должен был приглашать их на сцену как гениальных людей, потому что у них по 300 концертов в год! У меня даже закрадывались мысли, что ФСБ финансирует все эти группы с глупыми и непонятными текстами именно для того, чтобы думали, что все украинцы такие", – высказался певец.

По словам Ивана Красовского, в его жизни даже был случай, когда россияне заявляли, что он якобы не похож на украинца. В противовес таким словам артист привел четкие аргументы: он и вся его семья общается на соловьином.

"Я могу быть воспитанным, толерантным, терпимым, у меня могут быть свои позиции, со мной можно говорить на любую тему, потому что это я украинец, а не те клоуны", – заметил исполнитель.

В частности, как отметил Иван Красовский, сейчас из нашей страны фактически "выжимают" действительно талантливые и уникальные композиции. Из-за такой печальной ситуации с индустрией музыки в Украине, он чувствует себя значительно лучше в США.

"Помню, как исполнял как-то в Италии "Ой ти, дівчино, з горіха зерня" (поэзия Ивана Франко. – Ред.) – мировой романс, который можно поставить рядом с O sole mio. И он будет даже лучше. Мне тогда говорили: "Вы плохо поете на итальянском языке!" Я был вынужден доказывать, что исполнял украинскую песню! Такие вещи "выжимают" из страны, "выгоняют" в мир. Поэтому, наверное, я чувствую себя здесь лучше, чем в Украине", – поделился артист.

