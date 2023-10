Украиноязычная версия хита Makeba, саундтрек из 'Барби' и тандем словака и бойца ВСУ: впечатляющие номера 6 выпуска 'Голоса країни-13'. Видео

В воскресенье, 8 октября, в эфире 1+1 прошел шестой выпуск шоу "Голос країни-13", в котором участники из команд Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова сошлись в вокальных баттлах.Тренеры, как всегда, подготовили для своих подопечных трогательные и энергичные, ритмичные и нежные, но однозначно оригинальные номера, с которыми участники непревзойденно справились.

Вокалисты очаровали публику не только своим вокалом, но и харизмой и чувственностью. О самых ярких выступлениях, по мнению редакции, расскажем в материале OBOZREVATEL.

Эдгар Энокян и Александра Лищук

На слепых прослушиваниях эти участники исполняли авторские треки, поэтому и на поединках тренер Надя Дорофеева поставила перед ними нелегкую задачу – написать украинскую версию хита Makeba. Конкурсанты не только справились с этой миссией, но и смогли по-настоящему зажечь с треком уже на сцене. Комментаторы предполагают, что их версия Makeba станет новым трендом в TikTok. Произойдет это или нет – покажет время, но уже сейчас очевидно – зрители в восторге от этого выступления.

Роман Панченко, Анна Денисова и Лада Тивончук

Как насчет саундтрека из фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, который стал одним из главных кинобестселлеров в этом году? Для участников "Голосу країни" нет ничего невозможного. Роман, Анна и Лада смогли исполнить What Was I Made For певицы Билли Айлиш и тронуть своими голосами фанатов шоу.

Александра Вдовиченко, Михаил Панчишин (Ptashkin) и Екатерина Дыгало

В этой вокальной битве сошлись совершенно непохожие друг на друга люди – жена известного украинского музыканта Dovi, мечтающая о собственной сольной карьере, 25-летний ветеран полномасштабного вторжения и украинка из Германии, которая хочет отблагодарить Европу за помощь. Но объединяет их рокерский дух и желание удивлять слушателей мощной силой своего голоса. Это вокалисты и сделали, перепев хит победителей Евровидения-2021, итальянской рок-группы Måneskin – I Wanna Be Your Slave.

Юрий Городецкий и дуэт Людмила Козырева и Марек Мохнач

В этом эфире на сцене был еще один военный ВСУ – Юрий Городецкий. Компанию на сцене ему составил дуэт из Словакии. Людмила – украинка, но уже долго проживает за границей, а вот Марек – словак. Впрочем, просит называть его Марко, чтобы быть более похожим на украинца. Мужчина не просто учит украинский язык, а уже и очень хорошо им владеет. Именно поэтому смог безупречно спеть композицию "Гей соколи". Зрители также отмечают искренность бойца-вокалиста. В комментариях пишут, что пение воина заставило их пустить слезу.

