Попурри из хитов Beggin и 'Шум' и чувственный дуэт самых младших участников: яркие номера 5 выпуска 'Голосу країни-13'. Видео

На "Голосі країни-13" 1 октября начались вокальные баттлы. Тренеры разбили 10 участников из своих команд на четыре дуэта/трио/квартета, из которых затем выбирают вокалистов для прохождения в следующий этап. На этой неделе бои начались для команд Ивана Клименко и Юлии Саниной. Тренеры выбрали для своих подопечных необычный, сильный и даже неожиданный репертуар, поразивший зрителей в зале, у телеэкранов, а также других судей.

Первые сражения уже позади. OBOZREVATEL решил вспомнить самые яркие выступления пятого эфира, которые точно не оставили равнодушными никого.

Анна Корченова, дуэт NaYada и Анастасия Чабан (команда Ивана Клименко)

Иван Клименко приготовил для девушек из своей команды, из которых сумел сформировать цельный квартет, попурри двух хитов: иностранного и украинского – Beggin от группы Maneskin и "Шум" украинского коллектива Go_A. Исполнительницы играли на музыкальных инструментах, продемонстрировали силу своего голоса и смогли показать гармоничное единение украинского фольклорного пения с современной музыкой.

Видео дня

Владислав Пелих и Кристина Старикова (команда Юлии Саниной)

16-летний парень и 17-летняя девушка – самые младшие участники команды Юлии Саниной и проекта в целом. Вокалисты смогли создать полноценный дуэт и доказать, что они уже настоящие артисты. Санина подобрала для Владислава и Кристины саундтрек к сериалу "Очень странные дела" – Running Up That Hill, который стал трендовым в TikTok. Участники спели настолько чисто, чувственно и талантливо, что завоевали сердца десятков тысяч зрителей, которые уже желают исполнителям победы в комментариях.

Александра Погуляй и Вероника Коваленко (команда Ивана Клименко)

Александра – стейдж-директор "Голосу країни", которая попала на шоу как участница случайно, когда во время слепых прослушиваний закончились участники, поэтому продюсеры попросили спеть коллегу из своей команды. Что касается Вероники, то она уже участвовала в "Голосі. Діти", а теперь триумфально вернулась во взрослую версию проекта. Под наставничеством своего звездного тренера девушки подготовили для вокального боя хит Bloody Mary Леди Гаги, который также стал трендом в TikTok после выхода сериала "Уэнздей" и культового танца главной героини из него.

Галина Печенежская, Светлана Чередниченко и Владимир Удовенко (команда Юлии Саниной)

Трио поразило публику мощным и эмоциональным исполнением хита "Небо хилиться" певиц Alyona Alyona и Kola. А Галина Печенежская даже перевела рэп-часть трека на немецкий язык, объяснив, что таким образом хотела выразить благодарность европейской стране, которая помогает Украине. А вот Светлана Чередниченко, артистка оркестра ВСУ, которая выступает перед воинами на передовой, сыграла на аккордеоне. Мощный номер оценили по достоинству зрители и другие тренеры.

Отметим, OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию эфира. Все подробности пятого выпуска – смотрите в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых ярких выступлениях последних слепых прослушиваний. Впечатлить тренеров своим голосом сумели баянистка оркестра ВСУ, "Королева Польши" и другие.

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