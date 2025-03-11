Бывшая и нынешняя жена Вилла Смита устроили актеру забавную фотосессию во сне и рассмешили сеть
Голливудский актер Уилл Смит стал жертвой забавной семейной проделки – его близкие организовали импровизированную фотосессию, пока он безмятежно спал. Снимок быстро распространился в соцсетях и вызвал волну положительных эмоций среди поклонников.
На фото, опубликованном в Instagram, 56-летний обладатель премии "Оскар" отдыхает, а за его спиной позируют самые родные: жена Джада Пинкетт Смит, их дети Виллоу и Джейден, а также бывшая жена актера Шери Зампино вместе с их общим сыном Треем.
"Кто-то сказал, что это был Национальный день сна?" – в шутку подписал фото сам Смит, когда проснулся и увидел результат выходки своей семьи.
Фанаты в комментариях оценили дружескую атмосферу в семье актера, ведь не каждый может похвастаться столь теплыми отношениями с бывшей женой.
- "Даже ФБР не следит за кем-то так пристально".
- "Ого, ты в нокауте".
- "Поднимайте его, нам нужны новые "Плохие парни".
- "Семейные цели в реальной жизни".
Известно, что Уилл Смит и Шери Зампино развелись еще в 1995 году, однако им удалось сохранить дружеские отношения ради сына. Позже актер женился на Джаде Пинкетт Смит, с которой воспитывает двоих детей.
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