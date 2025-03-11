Бывшая и нынешняя жена Вилла Смита устроили актеру забавную фотосессию во сне и рассмешили сеть

Голливудский актер Уилл Смит стал жертвой забавной семейной проделки – его близкие организовали импровизированную фотосессию, пока он безмятежно спал. Снимок быстро распространился в соцсетях и вызвал волну положительных эмоций среди поклонников.

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На фото, опубликованном в Instagram, 56-летний обладатель премии "Оскар" отдыхает, а за его спиной позируют самые родные: жена Джада Пинкетт Смит, их дети Виллоу и Джейден, а также бывшая жена актера Шери Зампино вместе с их общим сыном Треем.

"Кто-то сказал, что это был Национальный день сна?" – в шутку подписал фото сам Смит, когда проснулся и увидел результат выходки своей семьи.

Фанаты в комментариях оценили дружескую атмосферу в семье актера, ведь не каждый может похвастаться столь теплыми отношениями с бывшей женой.

"Даже ФБР не следит за кем-то так пристально".

"Ого, ты в нокауте".

"Поднимайте его, нам нужны новые "Плохие парни".

"Семейные цели в реальной жизни".

Известно, что Уилл Смит и Шери Зампино развелись еще в 1995 году, однако им удалось сохранить дружеские отношения ради сына. Позже актер женился на Джаде Пинкетт Смит, с которой воспитывает двоих детей.

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