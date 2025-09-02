Ударила каблуком в пах: биограф рассказал об инциденте с королевой Камиллой и извращенцем в поезде

Королева Камилла еще в юности пережила нападение извращенца, но не растерялась и жестко дала отпор. Об этом говорится в новой книге королевского биографа Валентайна Лоу Power and the Palace, отрывки которой опубликовали в The Times и Sunday Times.

Видео дня

По словам автора, инцидент произошел в 1960-х годах, когда будущая жена Чарльза III была подростком и сама путешествовала до станции Паддингтон в Лондоне. Неизвестный мужчина сел рядом и начал ее домогаться. 17-летняя Камилла, не колеблясь, сняла ботинок и ударила нападавшего каблуком в пах. Когда поезд прибыл на конечную станцию, она подошла к полицейскому в форме и спокойно сообщила о преступлении. Мужчину сразу арестовали.

Об этом случае Камилла рассказала десятилетиями позже во время разговора с тогдашним мэром Лондона Борисом Джонсоном в 2012 году. Тогда он готовился к открытию кризисных центров для жертв изнасилования. Бывший директор Джонсона по коммуникациям Гуто Гарри вспоминал, что королева рассказывала ситуацию довольно откровенно: "Я сделала то, чему меня научила мать. Я сняла ботинок и ударила его каблуком по яйцам".

Несмотря на травматический опыт, Камилла почти не упоминала о нем публично, ведь предпочитала акцентировать внимание на помощи другим. В течение последних десятилетий она стала одним из самых последовательных голосов в борьбе с сексуальным и домашним насилием в Британии. Как герцогиня Корнуольская, в 2012 году она организовала исторический прием в Кларенс-Гаусе, который объединил организации, работающие с жертвами изнасилований и насилия. Это было первое мероприятие такого уровня, проведенное членом королевской семьи.

С тех пор Камилла неоднократно посещала Центры помощи жертвам сексуального насилия (SARC) по всей стране, встречалась с пострадавшими и их семьями. Она поддерживала также международные инициативы – в США, Индии и странах Балканского региона. Ее активность была отмечена в документальном фильме ITV "Ее Величество Королева: За закрытыми дверями", где говорилось о ее ежедневной работе и частных встречах с жертвами насилия.

Источники, близкие к дворцу, отмечают, что Камилла редко возвращается к собственному опыту, считая, что главное – это не ее история, а судьба тех, кто нуждается в защите и поддержке.

Ранее OBOZ.UA писал об истории бурного романа короля Чарльза III и королевы Камиллы и почему Елизавета II называла невестку "аморальной". То, что когда-то казалось невозможным, стало реальностью: любовница стала королевой, а за любовью века пристально следил весь мир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!