Герой 'Азовстали' Михаил Дианов рассказал, как в эфире задел Григория Решетника отказом сниматься в 'Холостяке', и объяснил причину

Украинский военнослужащий, который участвовал в тяжелых боях на "Азовстали" в Мариуполе и пережил российский плен, Михаил Дианов рассекретил, что ведущий Григорий Решетник предлагал ему стать главным героем "Холостяка". Когда они снимались в одном проекте, шоумен позвал защитника в романтическое реалити, однако сразу получил отказ, из-за чего был несколько недоволен.

Как отметил Дианов, тогда он откровенно заявил, что отнюдь не является поклонником программы. Об этом герой "Азовстали" рассказал в интервью Славе Демину.

"Были на каком-то проекте. В перерыве между съемками Решетник говорит: "Ой, Михаил, там у нас есть программа. Очень сильно хотели бы вас видеть". На этом я говорю: "Мне ваша программа не нравится". Эту фразу вырезали, а он нахмурился", – поделился защитник.

Михаил Дианов совсем не находит преимуществ в участие в проекте "Холостяк". По словам защитника, он видит, что для главного героя 13 сезона шоу Александра "Терена" Будько эта история завершилась постоянным хейтом, а он не хочет переживать такой опыт. Кроме того, как отметил военный, реалити у него ассоциируются с "публичным домом".

"Как на шоу можно открываться кому-то на камеру. Тем более я прекрасно видел, что "Терен" с наушниками был постоянно, и ему что-то говорили. Ты приходишь, стоят 20 девушек, которые, в основном, блогеры и тиктокеры. Я заинтересовался этим "Холостяком" именно из-за того, что меня туда звали. И вот чем бы это все закончилось, если бы был не "Терен", а я. Я сделал лучше, просто туда не пошел и все", – высказался воин.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в июле этого года Михаил Динов во второй раз женился. Его избранницей стала девушка по имени Мирослава. Свадебную церемонию влюбленные провели в тесном кругу самых близких людей.

