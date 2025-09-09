Убила экс-бойфренда и станцевала на допросе: жуткая история Шейны Хуберс, которую прозвали 'сумасшедшей бывшей'

В октябре 2012 года тишина пригорода Гайленд-Хайтс, штат Кентукки, США, прервалась звонком на линию 911. 21-летняя Шейна Хуберс сообщила: "Я убила своего парня в целях самообороны... Он мертв". Когда полицейские зашли в квартиру 29-летнего адвоката Райана Постона, мужчина лежал на полу, получив шесть пуль.

Эта история быстро превратилась в криминальную сенсацию, вспоминают в The Line Up: молодая выпускница психологии, которую друзья описывали как умную и амбициозную, убивает перспективного юриста, а во время допроса ведет себя так, будто попала не в участок, а на сцену. Судебные материалы и показания друзей открыли картину нестабильных отношений: ревность, контроль и более сотни навязчивых сообщений в день.

Постон пытался разорвать связь и даже планировал свидание с новой знакомой – "Мисс Огайо" Одри Болт. Вместо вечера в баре он получил последнюю ссору с Хуберс, закончившуюся выстрелами. Девушка не сбежала и не замолчала: уже через 10 минут сама вызвала полицию, утверждая, что защищалась.

Любовь, переросшая в одержимость

Роман Шейны и Райана начался в 2011 году со знакомства через Facebook. Он – перспективный юрист с собственной практикой, она – одаренная студентка психологии с блестящими оценками.

Для окружающих пара казалась идеальной. Но уже с первых месяцев друзей Постона беспокоила ревнивость девушки. Шейна могла писать более сотни сообщений в день, неожиданно приезжать в его квартиру, контролировать круг общения. Сам Райан признавался родственникам, что "все идет до уровня запретительного предписания", однако окончательно порвать отношения не решался – не хотел причинить ей боль.

К осени 2012 года ситуация обострилась. Райан планировал новый этап в жизни, хотел спокойных отношений без драмы. Вечер 12 октября должен был стать началом нового знакомства с Одри Болт. Вместо этого он оказался в смертельной ловушке ревности.

Допрос, шокировавший следователей

После задержания Шейну отвезли в участок. Видеозапись из комнаты допросов впоследствии разошлась в медиа: сначала девушка демонстрировала истерический плач без слез, а как только офицеры выходили – замолкала, пела гимн Amazing Grace, кружилась и даже шутила, что "сделала ему пластику носа". Она повторяла, что действовала "защищаясь", что "Райан бросал ее по комнате", однако следователи не нашли никаких признаков борьбы или телесных повреждений, которые подтверждали бы ее версию.

Дополнительный резонанс вызвали переписки и посты Шейны: за несколько недель до трагедии она писала подруге, что на стрельбище "ей хотелось развернуться и застрелить Райана, сыграв, будто это случай". Для прокуратуры это стало аргументом умышленности преступления.

Два процесса и окончательный приговор

В апреле 2015 года присяжные признали Шейну Хуберс виновной в убийстве первой степени, назначив 40 лет лишения свободы. Однако приговор отменили, когда выяснилось, что один из присяжных имел судимость. Новый процесс начался в августе 2018 года. Защита изменила тактику, апеллируя к "синдрому избитой женщины", но присяжные снова пришли к выводу: никаких доказательств насилия со стороны Постона нет. Второй приговор – пожизненное заключение с правом на условно-досрочное освобождение после 20 лет. Фактически шанс выйти на свободу у Шейны появится не раньше 2032 года.

Жизнь за решеткой и резонанс в медиа

Находясь под стражей, Хуберс даже вышла замуж за другую заключенную – Юник Тейлор, но брак распался менее чем через год. История продолжает волновать общественность: сериалы "Snapped", "Signs of a Psychopath" и выпуски на каналах CBS и ABC анализируют каждую деталь дела. Для психологов случай стал примером того, как неконтролируемая ревность и эмоциональная нестабильность могут привести к трагедии.

