Убийство Чарли Кирка 'предсказали' 37 лет назад: в сети обсуждают жуткую теорию и странные совпадения с фильмом культового режиссера

На просторах сети начали активно распространяться теории, что смерть политического блогера Чарли Кирка, которого застрелили прямо во время пресс-конференции 10 сентября, якобы "предсказали" много лет назад. Юзеры обратили внимание на несколько жутких сходств между убийством активиста и фильмом культового режиссера Брайана Де Пальмы – "Глаза змеи" 1988 года.

Странные совпадения заметили как в именах, так и в определенных обстоятельствах преступления. Соответствующая информация появилась на сайте издания Hindustan Times.

О чем фильм "Глаза змеи"

Лента рассказывает о коррумпированном, однако еще не совсем "испорченном" полицейском Рике Санторо, которого сыграл американский актер Николас Кейдж. Чтобы немного отвлечься от работы, правоохранитель посетил боксерский поединок в казино Атлантик-Сити, но отдохнуть ему так и не удалось. Прямо посреди боя застрелили министра обороны США Чарльза Киркленда.

После этого были сразу перекрыты все выходы и входы в здание, а Рик Санторо решил разобраться, кто совершил преступление. Однако решить эту задачу полицейскому оказалось совсем не легко, ведь убийцами были влиятельные люди. Тогда стало понятно, что на кону стоит не только его жизнь, но и судьба страны.

Какие совпадения нашли в сети

Первое сходство пользователи заметили в именах персонажа ленты и убитого активиста. Министра обороны США из кинокартины звали Чарльз Киркленд, а полное имя погибшего политического блогера – Чарльз Джеймс Кирк. Кроме того, они оба были лишены жизни через выстрел в шею.

Другой важной деталью, которая бросилась в глаза пользователям сети, является личность преступника. В фильме "Глаза змеи" стрелком оказался человек по имени Линкольн Тайлер, а вероятным убийцей Чарли Кирка был назван Тайлер Робинсон. Также появились предположения, что боксерский поединок в кинокартине якобы происходил 10 сентября, в тот же день, когда умер активист, однако этому нет никаких подтверждений.

Обратили пользователи сети внимание и на определенную связь проекта "Глаза змеи" с президентом США Дональдом Трампом, сторонником которого был Кирк. Дело в том, что часть ленты была снята в развлекательном комплексе Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити, который до 2016-го принадлежал политику.

Что известно о режиссере ленты "Глаза змеи"

Брайан Де Пальма родился 11 сентября 1940 года в городе Ньюарк, США. После окончания школы он поступил на физический факультет Колумбийского университета. Связать свою жизнь с индустрией кино Брайан Де Пальма решил после просмотра фильмов "Головокружение" и "Гражданин Кейн".

Свой первый проект, получивший название Woton's Wake ("Пробуждение Уотона"), он снял в 1962-м. Позже режиссер создал кинокартины "Свадебная вечеринка", "Приветствие" и "Привет, мамочка!". В 1976 году Брайан Де Пальма экранизировал роман Стивена Кинга "Кэрри", который получил огромный успех.

Среди других известных работ режиссера: "Лицо со шрамом", "Путь Карлито", "Неприкасаемые" и другие.

