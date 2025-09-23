Нежные объятия вдовы Чарли Кирка и Трампа на церемонии прощания возмутили американцев: в сети нашли давнюю связь между ними

В воскресенье, 21 сентября, в городе Глендейл, США, состоялась церемония прощания с блогером Чарли Кирком, которого застрелили 10 сентября во время выступления. С речью выступил президент Дональд Трамп, а также в последний раз к активисту обратилась его жена Эрика Кирк. Однако наибольшее внимание общественности привлекли не их слова, а очень активное взаимодействие.

Во время траурного мероприятия вдова политического активиста нежно обнималась с лидером США, что не на шутку возмутило американцев. По мнению многих пользователей сети, их поведение было слишком неуместным.

В определенный момент церемонии прощания Дональд Трамп и Эрика Кирк вместе стояли на сцене. Женщина подошла к американскому лидеру, который несколько раз поцеловал ее в щеки, а затем положила голову ему на плечо и крепко прижалась. Через несколько секунд политик обнял вдову активиста обеими руками.

Такой поступок вызвал очень бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи не скрывали свое возмущение взаимодействием Трампа и Эрики Кирк.

"Что это было?"

"Почему она так за него цепляется?"

"Президент США Дональд Трамп вызвал бурные дискуссии среди граждан после того, как появились фотографии, на которых он "утешает" вдову своего покойного соратника Чарли Кирка, Эрику Кирк, во время мемориальной службы в Аризоне".

"Трамп выражает соболезнования жене Чарли Кирка. Но выражение лица Трампа говорит о чем-то совсем другом".

"Жена Чарли Кирка и Трамп на шоу-похоронах".

Однако другим юзерам бросились в глаза другие особенности поведения Дональда Трампа и Эрики Кирк. Некоторые американцы раскритиковали политика за то, что он подтанцовывал на траурном мероприятии, а вдова активиста нарвалась на хейт, ведь неоднократно улыбалась.

"Трамп исполнил забавный танец рядом с вдовой Чарли Кирка, которая потеряла мужа".

"О, смотрите! Дональд Трамп исполняет свой забавный танец рядом с вдовой Чарли Кирка. Какой жалкий муд*к!".

В сети нашли давнюю связь между Трампом и вдовой Кирка

В 2012 году Эрика Кирк стала победительницей конкурса красоты "Мисс Аризона США". Как выяснили юзеры, с 1996-го по 2015-й Дональд Трамп был владельцем организации Miss Universe Organization, которая и проводила подобные соревнования.

К тому же, связь с президентом США имел и отец Чарли Кирка – Роберт В. Кирк. Он был одним из архитекторов, которые работали над созданием Trump Tower.

Личная жизнь активиста

Чарли Кирк познакомился с Эрикой в 2019-м. Между парой довольно быстро разгорелись романтические чувства, поэтому уже через год они объявили о помолвке. Свадьбу влюбленные сыграли 8 мая 2021 года в Скоттсдейле, штат Аризона.

В 2022-м на свет появилась их первая дочь. В 2024-м победительница "Мисс Аризона США 2012" родила мальчика.

