'У него уже другая семья'. Певица Юлия Юрина развелась после 10 лет брака и вызвала странную реакцию: почему ее проклинают мужчины

Исполнительница Юлия Юрина сообщила, что официально поставила точку в 10-летнем браке со своим мужем Владиславом Байдуном. Как отметила артистка, они разошлись на позитивной ноте и даже смогли сохранить дружеские отношения.

Видео дня

О кардинальных изменениях в личной жизни она сообщила на своей странице в соцсети X. Певица обнародовала фотографию свидетельства о расторжении брака, которое коротко подписала: "Теперь официально. Принимаем поздравления".

Поклонникам Юлии Юриной стало интересно узнать причину, почему экс-супруги приняли решение расстаться. Исполнительница не держала интригу и отметила, что их пути с бывшим избранником разошлись, более того, они не жили вместе уже три года.

"Мы познакомились, когда нам было по 18/19 лет. Прошло время, прекрасно прожили 10 лет вместе, потом поняли, что уже другие интересы и пути расходятся. Мы уже как три года не жили вместе и имели другие отношения. У него уже другая семья. Откладывали развод, вот в этом году сделали", – отметила артистка.

Пользователи сети довольно по-разному отреагировали на новость о разводе Юриной и Байдуна. Как сообщила певица на личной странице в Threads, она прочитала немало приятных слов от женщин, а вот от определенной части мужской аудитории начала получать проклятия.

"Поздравления с разрушением еще одной возможной семьи, которую ты вср*ла, и чего уже, возможно, никогда не случится в будущем из-за психических расстройств ментально 13-летнего ребенка в теле взрослой женщины? Инфантильное еб*нько в партаках, которое застряло в пубертате и играет куклами в свои 30+. Треш", – написал один из юзеров.

В ответ на такой гневный комментарий Юлия Юрина иронично отметила, что никогда не думала, что ее брак может быть для кого-то настолько важным.

Под постом исполнительницы можно увидеть еще несколько подобных негативных высказываний:

"Дело конечно ваше, но с чем поздравлять, что вы как "хранительница очага" не смогли сохранить семью? Это не первый пост в Х, где девушки "принимают поздравления", это пздц какой-то".

"Интересно смотреть как женщины "поддерживают" эту мадам, хотя в реальности они счастливы, что она уже им не конкурент".

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Шоптенко впервые рассказала, что развелась с мужем-предпринимателем, и озвучила причину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!